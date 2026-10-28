В Севастополе отменили обязательное публичное уведомление владельцев недвижимости, которую власти намерены признать бесхозяйной и изъять

Российские власти аннексированного Севастополя отменили обязательную публикацию объявлений о выявлении бесхозяйной недвижимости, с помощью которых собственники могли узнать о претензиях государства на их имущество и заявить свои права. Соответствующее изменение содержится в постановлении правительства города № 486-ПП от 23 октября 2026 года. Оно может затронуть украинцев, покинувших Крым после аннексии и не имеющих возможности лично следить за судьбой своей недвижимости, выяснил The Insider.

Новый документ утверждает порядок выявления, учета и оформления бесхозяйного имущества в государственную собственность Севастополя. Одновременно он отменяет постановление № 1195-ПП от 14 декабря 2016 года, которым регулировалась эта процедура ранее.

Главное отличие нового порядка — отсутствие требования публично сообщать о выявленной недвижимости и предоставлять собственникам возможность заявить свои права.

В пункте 3.3 прежнего постановления прямо предусматривалась публикация сообщений о выявлении бесхозяйного недвижимого имущества и возможности собственников предъявить свои права. Такие объявления должны были размещаться в официальных средствах массовой информации Севастополя и на сайте городского правительства.

Это требование сохранялось в действовавшей редакции постановления и применялось на практике вплоть до его отмены. Так, в решении от 3 февраля 2025 года по делу № 2-476/2025 суд сослался на пункт 3.3 и установил, что соответствующее объявление было опубликовано в газете «Севастопольские известия».

В другом решении от 14 апреля 2025 года по делу № 2-1905/2025 Гагаринский районный суд Севастополя также подтвердил применение этой нормы. Сообщение о выявлении бесхозяйной недвижимости и возможности собственника предъявить права было опубликовано как в газете «Севастопольские известия», так и на официальном сайте правительства города.

В новом порядке аналогичного требования нет. Вместо публичного уведомления документ подробно регламентирует проверки и межведомственные запросы. Уполномоченные органы должны устанавливать, имеются ли сведения о владельце объекта в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), Росреестре, архивах и других учреждениях.

Процедура может начинаться в отношении недвижимости, которая не имеет собственника, собственник которой неизвестен либо от права собственности на которую владелец отказался. Сведения о таких объектах могут поступать от государственных организаций, органов местного самоуправления и других заявителей. На рассмотрение заявления отводится 30 календарных дней.

Если по результатам проверок объект признают имеющим признаки бесхозяйного, его могут поставить на соответствующий учет. По истечении установленного законом срока власти вправе обратиться в суд с требованием признать недвижимость государственной собственностью Севастополя.

Особенно чувствительным это изменение может оказаться для украинцев, уехавших из Крыма после 2014 года, чьи права на имущество возникли по украинскому законодательству и могут не отражаться в российских реестрах.

При этом отсутствие сведений о владельце в ЕГРН само по себе не делает недвижимость бесхозяйной. Постановление также не отменяет необходимости судебного решения для оформления государственной собственности и других гарантий, установленных федеральным законодательством.

Российские власти уже используют механизм признания недвижимости бесхозяйной для изъятия имущества на оккупированных территориях Украины. В мае 2026 года Human Rights Watch сообщила, что задокументировала случаи признания украинской недвижимости бесхозяйной, в том числе когда собственников можно было установить. Правозащитники отмечали, что владельцы сталкиваются с серьезными препятствиями при подтверждении своих прав, особенно если они покинули оккупированные территории.

В августе Би-би-си выяснила, что на оккупированных территориях Украины не менее 34 тысяч объектов недвижимости уже были изъяты либо находились под угрозой изъятия. Для сохранения имущества собственникам нередко требовалось лично вернуться на оккупированную территорию и подтвердить права в соответствии с российскими требованиями.

В Севастополе российские власти также изымают имущество украинцев, используя другой механизм — так называемую национализацию. В сентябре The Insider писал, что под изъятие попало имущество людей, имеющих украинское гражданство или родственников в Украине, в том числе служащих в ВСУ. Такие решения принимаются оккупационными властями без необходимости предварительно признавать недвижимость бесхозяйной.