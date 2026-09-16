Российские власти Севастополя начали отбирать имущество у владельцев из-за их украинских родственников

Российские власти аннексированного Севастополя начали отбирать имущество, ссылаясь в том числе на родственников владельцев в Украине. В новый список попали жена украинского судьи, компания, сын директора которой служит в ВСУ, и предприниматель, отца которого власти называют бывшим украинским военным. Еще у одного человека из списка власти публично назвали только украинское гражданство.

Постановление о передаче имущества в городскую казну правительство Севастополя приняло 15 сентября. В список вошли шесть компаний и пять человек. Назначенный Россией губернатор Михаил Развожаев заявил, что их проверяла рабочая группа местной Антитеррористической комиссии вместе с ФСБ, Росфинмониторингом и другими ведомствами.

Власти утверждают, что все попавшие в список так или иначе помогали ВСУ и украинской военной разведке или действовали «в ущерб безопасности России». Однако из объяснений самого Развожаева следует, что претензии к ним очень разные: от обвинений в передаче ГУР данных о российских военных до наличия родственников в Украине.

Самый показательный случай — 56-летняя Елена Василенко. Развожаев сообщил, что она является женой судьи Шестого апелляционного административного суда в Киеве и что на нее оформлены апартаменты в одном из жилых комплексов Севастополя.

Других претензий к самой Василенко губернатор не назвал. Он не утверждает, что она переводила деньги ВСУ, сотрудничала с украинскими спецслужбами или передавала Украине какую-либо информацию. Об уголовном деле против нее также не сообщается. Тем не менее ее недвижимость забрали в городскую казну вместе с имуществом людей, которых российские силовики обвиняют в госизмене.

Родственник в ВСУ фигурирует и в объяснении изъятия имущества ООО «Рифер». Компанией с 2015 года руководит А. Б. Геращенко. Власти заявили, что он занимает «антироссийскую позицию», но не объяснили, в чем именно она заключается. Зато отдельно указали, что его сын служит в ВСУ.

О том, что сам Геращенко или его компания перечисляли деньги украинской армии или оказывали ей другую помощь, Развожаев не сообщил.

Предприниматель с отцом в Киеве

Еще три компании — КЭТЗ «Сатурн», «Атлантис-ЛТД» и «Росттрейд» — власти связывают с севастопольским предпринимателем Виктором Рожмановым.

В его случае претензии есть и к нему самому. Антитеррористическая комиссия утверждает, что Рожманов состоит в «проукраинских группах», публикует материалы в поддержку ВСУ и посты, которые российские власти считают «дискредитацией» армии. Ни названий этих групп, ни конкретных публикаций власти не привели.

Еще одной претензией стали отношения Рожманова с отцом. По словам Развожаева, отец предпринимателя — бывший военнослужащий ВСУ, который живет в Киеве. Через него Рожманов якобы «поддерживает контакты с представителями украинского режима».

The Insider не нашел более ранних публикаций, в которых Рожманова обвиняли бы в поддержке ВСУ или связях с украинскими властями. Эти обвинения появились публично одновременно с решением забрать его активы.

При этом связь его семьи с Киевом действительно прослеживается по старым российским судебным документам. В арбитражных делах, связанных с «Сатурном» и «Атлантисом», фигурирует отец предпринимателя Виталий Геннадиевич Рожманов. В одном из документов указано, что в доверенности 2018 года его местом регистрации был Киев.

Подтверждений того, что Рожманов-старший служил в ВСУ, а его сын через него контактировал с украинскими властями, в открытых источниках The Insider найти не удалось.

Сам Виктор Рожманов при этом много лет был частью российской деловой среды Севастополя. На сайте союза «Совет предпринимателей Севастополя» он указан как член правления и директор «Атлантис-ЛТД». Там же он возглавляет комитет по вопросам малого и среднего бизнеса и развития молодежного предпринимательства.

Родство с сотрудником украинской разведки власти упомянули и в случае 72-летнего Виктора Пискунова. Его зять, по версии российских властей, работает в ГУР Минобороны Украины. Здесь, впрочем, претензии не ограничиваются самим родством. Власти утверждают, что Пискунов регулярно отправлял зятю деньги, которые получал от сдачи квартиры. Против него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Почему предполагаемые переводы денег родственнику связаны именно с этой статьей, Развожаев не объяснил.

Еще меньше власти рассказали об Андрее Кривобокове 1972 года рождения. В общем описании Развожаев отнес его к людям, которые якобы помогали украинским вооруженным формированиям или действовали «в ущерб безопасности России». Но, рассказывая непосредственно о Кривобокове, губернатор указал только, что тот является гражданином Украины.

Какие именно действия Кривобокова стали причиной изъятия его имущества, власти публично не сообщили. Об уголовном деле против него также ничего не говорится.

При этом не у всех фигурантов нынешнего списка имущество забрали из-за родственников или формальных связей с Украиной. В том же постановлении фигурируют супруги Евгений и Светлана Харченко, которым российские силовики предъявляют гораздо более серьезные обвинения.

По версии ФСБ, в феврале 2024 года супруги начали сотрудничать с ГУР и передавали украинской разведке данные о местах расположения кораблей Черноморского флота, а также о маршрутах движения российских войск и техники. Российские власти утверждают, что эти сведения могли использоваться для подготовки ракетных ударов и диверсий.

Против Харченко возбуждено уголовное дело о государственной измене. Таким образом, имущество людей, которых обвиняют в непосредственной работе на украинскую разведку, оказалось в одном списке с апартаментами женщины, про которую власти сообщили лишь то, что ее муж работает судьей в Киеве.

Среди компаний, имущество которых забрали 15 сентября, также оказался Севастопольский приборостроительный завод «Парус». Власти утверждают, что он подконтролен людям из Кипра, Франции и Люксембурга, а его главным бенефициаром является А. А. Дреев. По версии Антитеррористической комиссии, предприятие связано с украинскими фондами, которые финансируют ВСУ. Названия фондов и данные о переводах денег власти не привели.

Еще одна компания, ООО «ТБИ», по версии комиссии, фактически принадлежит гражданину Украины Г. К. Луцаю, основателю киевского «Интеррыбфлота». Власти утверждают, что Луцай публично говорил: «Интеррыбфлот помогает ВСУ».

Имущество забирают без приговора суда

Для таких изъятий российским властям Севастополя не нужен обвинительный приговор владельцу имущества.

Они используют специальный механизм, который появился вскоре после аннексии Крыма. В его основе лежит постановление правительства Севастополя № 123-ПП от 28 февраля 2015 года. Изначально документ прямо назывался «О некоторых вопросах национализации имущества».

В 2024 году его переименовали в «О вопросах управления собственностью города Севастополя» и добавили в него положения о «профилактике терроризма».

Схема выглядит так: силовики и другие ведомства собирают информацию, ее рассматривает Антитеррористическая комиссия, а затем правительство Севастополя своим постановлением включает имущество в городскую казну. Ждать, пока суд признает владельца виновным в преступлении, для этого не нужно.

В нынешнем списке уголовные дела упоминаются только в отношении части людей. О делах против Василенко, Кривобокова, Рожманова и Геращенко Развожаев не сообщал.

Раньше власти ссылались прежде всего на финансирование ВСУ

Севастополь использует этот механизм уже несколько лет, однако раньше власти объясняли самые крупные изъятия прежде всего финансированием Украины или прямыми связями владельцев с украинскими структурами.

В октябре 2024 года город забрал ПАО «Севастопольгаз». Развожаев тогда утверждал, что через цепочку подставных лиц прибыль компании уходила украинским бизнесменам, которые финансировали ВСУ.

В марте 2025 года власти забрали семь предприятий и имущество 13 человек, связанных с семьей Козловских-Мирошниковых. Среди них были завод судовой светотехники «Маяк», компании «Плоск», «Тинос», «Технотрон» и «Центр технической эксплуатации № 1».

Власти заявляли, что владельцы были связаны с польским фондом и перечисляли крупные суммы на нужды ВСУ. Некоторые из этих предприятий при этом до национализации пользовались льготами российской свободной экономической зоны Севастополя.

Городу тогда достались в том числе глэмпинги на Фиоленте, на строительство которых ранее был выдан грант. После изъятия их передали государственному предприятию «Пансионаты Севастополя».

В декабре 2025 года власти забрали крупнейшего местного интернет-провайдера «Севстар» и связанные с ним компании — «Ланком», «Севтелекомсервис», «Фринет Крым», «Цифровые инновации» и «Спецтехсервис». В городскую собственность также перешли ресторан «Глечик» и имущество связанных с этими компаниями людей.

Тогда Развожаев снова говорил о финансировании Украины и связях с украинскими спецслужбами.