Москва массово изымает недвижимость под застройку и инфраструктуру. Суды признают занижение компенсаций в среднем на 42%

Собственникам недвижимости в Москве, которую власти изымают для государственных нужд, удается через суд существенно увеличивать размер компенсаций. По подсчетам юридического бюро «Стратегия», основанным на анализе 100 дел за 2023–2026 годы, в среднем выплаты после судебных разбирательств вырастали на 73%, пишет «Коммерсантъ». Таким образом, в проанализированных делах город занижал компенсации в среднем на 42%. При этом около половины собственников не готовы оспаривать предложенную городом сумму из-за длительности процесса.

Изъятие недвижимости связано в том числе с программой комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой в Москве перестраиваются промзоны и другие участки. Сейчас в программу включены 470 проектов на разных стадиях проработки и реализации общей площадью более 4,7 тысячи га. На этих территориях планируется построить около 73,7 млн кв. м недвижимости. Кроме того, город изымает участки и здания для строительства дорог, метро и другой инфраструктуры.

При реализации КРТ власти сначала предлагают владельцу недвижимости самому участвовать в развитии территории, то есть построить новый объект в соответствии с утвержденными городом параметрами. Если собственник отказывается, его недвижимость может быть изъята с выплатой компенсации.

Размер этой компенсации определяют на основании независимой оценки. Если собственник не согласен с предложенной суммой, он может оспорить ее в суде. Партнер юрфирмы «ПоверенныйЪ» Даниил Синицын говорит, что обычно через суд выплаты удается увеличить на 15–20%, а оценка города может быть до 30% ниже рыночной. Увеличение на 73% он считает скорее исключением, возникающим, например, когда власти изначально неверно оценили назначение объекта.

Эксперты также отмечают, что городская оценка не всегда учитывает все характеристики недвижимости. В ходе судебного разбирательства может проводиться новая экспертиза с осмотром объекта. При этом с начала 2026 года суды могут назначать только государственную экспертизу, что, по мнению Синицына, способно осложнить увеличение компенсации.

Масштаб изъятий в Москве при этом быстро растет. За январь — июль 2026 года власти изъяли 1,04 тысячи га — на 37% больше, чем годом ранее. Площадь изъятых зданий и помещений выросла на 85%, до 938 тысяч кв. м, а число объектов более чем удвоилось и достигло 8,1 тысячи. Их суммарная кадастровая стоимость составила 163,7 млрд рублей, процедура затронула 1,63 тысячи собственников.

Судебный спор о размере компенсации в среднем занимает около полутора лет, рассказал партнер «Стратегии» Сергей Рамазанов. По его словам, примерно половина правообладателей не готова столько ждать. Часть собственников соглашается на первоначальную сумму, потому что им нужны деньги или они не хотят участвовать в длительном споре с городом.