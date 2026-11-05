Российские страховщики начали покрывать ущерб от атак дронов без господдержки. Максимальные выплаты сократились в десятки раз

Российские страховые компании начали самостоятельно принимать на себя риски ущерба от атак беспилотников, не передавая их государственной Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Размер покрытия по таким договорам составляет от 100 млн до 700 млн рублей на объект — в десятки раз меньше лимитов РНПК, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников страхового рынка.

По информации газеты, новые договоры заключают в том числе страховщики из двадцатки крупнейших. Речь идет преимущественно о непромышленной недвижимости, имуществе физических лиц и предприятиях, которые ранее не подвергались атакам беспилотников. Как рассказали представители рынка, компании начали предлагать страхование рисков терроризма и диверсий за собственный счет.

Без участия РНПК страховщики готовы предоставлять покрытие на сумму 100–700 млн рублей, отметили собеседники газеты. Для трех крупнейших компаний этот диапазон составляет 300–500 млн рублей. Для сравнения: стандартный лимит государственной РНПК для большинства отраслей достигает 10 млрд рублей. Как подсчитал The Insider, предлагаемые частными страховщиками предельные суммы составляют лишь 1–7% от этого уровня. При этом фактическое покрытие зависит от условий конкретного договора, расположения объекта и характера рисков.

Причиной изменений собеседники «Коммерсанта» называют ужесточение политики РНПК. По словам одного из них, государственный перестраховщик пока не предоставил компаниям обновленные варианты договоров, из-за чего некоторые страховщики остались без перестраховочной защиты.

В РНПК эту версию оспаривают. Компания утверждает, что новые правила обсуждались с рынком еще в мае и вступили в силу 1 октября. Первый договор по новой схеме был заключен 15 августа, еще три — в сентябре и 21 — в октябре. По данным РНПК, в рамках этих соглашений уже выдано около 20 тысяч страховых полисов.

Страховщики сокращают покрытие после многомиллиардных убытков

Ранее The Insider писал, что РНПК ограничила страховую защиту бизнеса от атак беспилотников. Новые правила не предусматривают компенсацию убытков от остановки производства, а часть прямого ущерба предприятия должны оплачивать самостоятельно.

На фоне роста убытков РНПК сообщила, что совокупная сумма страховых выплат и резервов под будущие выплаты по рискам терроризма и диверсий с начала 2026 года превысила 100 млрд рублей. Это привело компанию к отрицательному финансовому результату за первое полугодие. В сентябре Банк России принял решение о докапитализации РНПК на 165 млрд рублей.

Последствия изменения страховых условий уже затронули торговые компании. Как сообщал The Insider, с 13 октября «Ингосстрах» прекратил программу страхования товаров продавцов Ozon от массовых повреждений и атак беспилотников. До этого, согласно данным самого маркетплейса, страховщик перечислил примерно 90 тысячам продавцов 8,2 млрд рублей за товары, пострадавшие на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. Как сообщалось, это была только первая часть компенсаций.

25 октября The Insider также рассказывал о возможном дальнейшем ужесточении правил РНПК. По данным «Коммерсанта», государственный перестраховщик рассматривает условие, при котором совокупные убытки по рискам терроризма, диверсий и атак беспилотников свыше 200 млрд рублей приведут к снижению лимитов покрытия в пять раз и резкому повышению тарифов.