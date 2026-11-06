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США ввели санкции против кубинских нефтяных танкеров и китайских поставщиков военного оборудования для Кубы

The Insider
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Госдепартамент США ввел санкции против восьми организаций и двух человек, а также объявил заблокированным имуществом пять танкеров. В список попали нефтяные перевозчики, представители кубинской элиты, госкомпании и две китайские корпорации, снабжающие армию Кубы. Кроме того, Минфин США разрешил вводить санкции против иностранцев, работающих в электронике, обрабатывающей промышленности, технологиях и морской отрасли острова.

Под ограничения попал Гильермо Фаустино Родригес Лопес-Кальеха, которого в Госдепе считают частью сети судоходных компаний, перевозящих нефтепродукты на Кубу и обратно. Санкции ввели и против кипрской Caroil, панамской Tentacool и кубинских Internacional Maritima и Petromarca, которые управляют танкерами или владеют ими. В ведомстве заявили, что правящая элита Кубы копит энергетические ресурсы острова «для собственного обогащения», а население страдает от блэкаутов и нехватки топлива.

Также в список внесли Ани Родригес Ластрес, дочь главы GAESA — подконтрольного кубинским военным конгломерата. Ее мать Ания Гильермина Ластрес Морера уже находится под санкциями. Ограничения коснулись и двух кубинских госкомпаний — импортера оборудования для электронной промышленности Cubaelectronica и Tecnosime.

Из китайских компаний в список попали госкорпорация CEIEC, экспортирующая оборонную электронику, и Beijing H&C Technologies, «дочка» CETC. По данным Госдепа, в этом году обе компании через кубинскую фирму Duna поставляли компоненты и оборудование для вооруженных сил Кубы. CEIEC находится под санкциями Минфина США с 2020 года за помощь режиму Николаса Мадуро в ограничении интернета и слежке за оппонентами.

В начале августа США внесли в санкционный список восемь кубинских чиновников, включая военных атташе Кубы в России и Китае, которых Вашингтон считает причастными к поставкам оружия на остров. Тогда же под ограничения попала Duna. По данным агентства, Дональд Трамп и Марко Рубио вводят санкции против Гаваны почти еженедельно, добиваясь от кубинского руководства отказа от власти.

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Публикация:«США ввели санкции против кубинских нефтяных танкеров и китайских поставщиков военного оборудования для Кубы»

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