США расширили санкции против кубинских военных из-за закупок оружия в России и Китае

Администрация Дональда Трампа внесла в черный список Минфина США еще восемь кубинских чиновников, включая военных атташе Кубы в России и Китае, которых Вашингтон считает причастными к организации поставок вооружений на остров. Об этом свидетельствует обновленный перечень Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), опубликованный в четверг, 6 августа, передает Bloomberg.

Под ограничения попали военный атташе при посольстве Кубы в Китае Вальдо Перес Кортес и его коллега в России Моника Милиан Гомес. В список также включены генерал Оскар Энрике Биоска Гальего, возглавляющий экономическое управление кубинской армии, гендиректор Union de Industria Militar (UIM) Роберто Хесус Висиана Муссет и заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Роберто Легра Сотолонго. Как говорится в справке Госдепартамента, большинство фигурантов отвечали за организацию передачи оружия из Китая и России. Помимо военных, санкции ввели против государственных внешнеторговых компаний Tecnotex и Technoimport, ремонтного предприятия «Военно-промышленное предприятие имени Юрия Гагарина», торговой группы Duna SA и самой UIM.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что новые меры приняты для того, чтобы «защитить нашу национальную безопасность, введя санкции против структур и лиц, которые содействуют военным связям Гаваны и поставкам оружия кубинскому режиму».

Милиан Гомес ранее называли причастной к вербовке кубинцев для участия в войне России против Украины — на это указывали Международное общество прав человека и другие организации. Как отмечает Bloomberg, власти Кубы много лет отрицают, что имеют какое-либо отношение к отправке наемников на фронт.

Агентство пишет, что Трамп и Рубио вводят против Гаваны санкции практически еженедельно, добиваясь от кубинского руководства отказа от власти. Нефтяная блокада привела к тому, что с начала года на остров пришло лишь одно крупное судно с топливом, и это ударило по рядовым кубинцам: в стране с населением 9,4 млн человек меньше чем за месяц произошло четыре общенациональных блэкаута, причиной которых правительство отчасти называет давление США. В тот же четверг группа экспертов ООН сообщила, что санкции мешают поставкам продовольствия на остров, и призвала международное сообщество не допустить «тихой Газы» на Кубе. Эксперты подчеркнули, что еда не должна использоваться как инструмент политического давления, а меры, целенаправленно лишающие население средств к существованию, посягают на базовые гарантии права на жизнь.

Ранее, в начале июля, на Кубе произошло очередное общенациональное отключение электричества — тогда без света остался весь остров с населением почти 10 млн человек. Как сообщало Associated Press, собственная кубинская экономика способна обеспечить лишь 40% необходимого объема топлива, а 730 тысяч баррелей нефти, доставленные российским танкером в конце марта, закончились уже к концу апреля. Правительство при этом вводит принудительные отключения, которые могут длиться более суток подряд.