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Новости

На Кубе произошел общенациональный блэкаут на фоне топливной блокады, осуществляемой США

The Insider
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На Кубе в понедельник произошло очередное общенациональное отключение электричества — свет погас на всем острове с населением 10 млн человек на фоне продолжающегося топливного кризиса и деградации энергосистемы, сообщает Associated Press. О блэкауте сообщила государственная компания Unión Eléctrica, уточнив в Twitter (X), что причины сбоя устанавливаются. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы заявило, что уже активировало протоколы для восстановления электроснабжения.

Топливо на острове заканчивается с января — тогда президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами любой стране, которая продает или поставляет нефть Кубе, что усугубило и без того тяжелый экономический и финансовый кризис. С тех пор на острове почти остановлено движение общественного транспорта, а власти отменили десятки тысяч операций в больницах.

Собственная кубинская экономика способна обеспечить лишь 40% необходимого объема топлива, а 730 тысяч баррелей нефти, доставленные российским танкером в конце марта, закончились к концу апреля. Правительство также вводит принудительные отключения электричества, которые могут растягиваться более чем на 24 часа подряд.

Это не первый крупный сбой в энергосистеме острова за последние месяцы. Блэкаут в середине мая охватил восточные провинции Кубы, а в середине марта без света на несколько часов осталась вся страна целиком — тогда сбой произошел из-за выхода из строя генератора на теплоэлектростанции в Нуэвитасе. Тому предшествовал еще один полный блэкаут — 16 марта, ставший первым тотальным отключением после начала топливной блокады США.

На фоне продолжающегося кризиса власти Кубы в июне пошли на масштабные экономические реформы — парламент страны одобрил крупнейшую за 65 лет приватизацию экономики, открыв дорогу частному девелопменту и допустив в финансовый сектор частные банки. Президент Мигель Диас-Канель заявил, что решение не связано с переговорами Гаваны и Вашингтона, которые начались в этом году, но, судя по всему, зашли в тупик.

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