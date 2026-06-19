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«Мы не отказываемся от социализма». Парламент Кубы одобрил крупнейшую за 65 лет приватизацию экономики

The Insider
Фото: AFP Photo

Фото: AFP Photo

Национальное собрание Кубы единогласно приняло в четверг пакет реформ, который предполагает приватизацию значительной части социалистической экономики страны, пишет Reuters. Документ поддержали правящая Компартия и экс-лидер страны Рауль Кастро. Если меры реализуют в заявленном виде, это станет крупнейшим изменением кубинской модели с революции 1959 года и поворотом к рыночной экономике.

Реформа открывает дорогу частному девелопменту недвижимости, позволяет превращать государственные предприятия в частные коммерческие компании с акциями и долями, а также впускает частные банки в финансовый сектор, который долгое время оставался монополией государства. Документ также разрешает продажу государственной собственности кубинским и иностранным юридическим и физическим лицам, включая кубинцев, живущих за рубежом, — об этом депутатам сообщили в телевизионной презентации перед голосованием.

Перед голосованием президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал депутатов сохранить верность социалистическому прошлому страны. Он сказал:

«Здесь обсуждается дилемма, как продолжать процесс социалистического строительства, который пережил самую долгую в истории блокаду со стороны самой могущественной державы мира. Мы не отказываемся от социализма».

Премьер-министр Мануэль Марреро назвал рынок «инструментом эффективного распределения ресурсов», что, как отмечается, редкая для кубинского чиновника-коммуниста формулировка, но подчеркнул, что обновление модели нужно «для повышения качества жизни кубинцев». Список из более чем 175 мер премьер представил депутатам в почти двухчасовой речи, после которой Национальное собрание единогласно проголосовало за документ. Пока неясно, как быстро и через какие механизмы новые меры будут реализованы.

Как пишет Reuters, многие из предложенных мер по либерализации кубинской экономики обсуждались внутри страны и за ее пределами годами, однако именно жесткое давление США вновь вывело их на первый план. Государственная экономика Кубы, бюрократическая и неэффективная, испытывает трудности с тех пор, как распался Советский Союз, долгие годы поддерживавший кубинский социализм. Санкции администрации Трампа, включая многомесячную нефтяную блокаду, оставили Кубе мало пространства для маневра, обрушив экономику острова, спровоцировав уход иностранного бизнеса и почти полностью обвалив туристическую отрасль. Диас-Канель заявил, что решение открыть экономику «не связано с переговорами» между Кубой и США, которые начались в этом году, но, судя по всему, зашли в тупик.

Рауль Кастро, в мае обвиненный в США в убийстве, поддержал реформы. В письме, представленном сначала политбюро в среду, а затем депутатам в четверг, он назвал меры полезными и призвал быстро их реализовать. Пакет также впервые разрешает кубинскому бизнесу нанимать более 100 сотрудников и позволяет предпринимателям владеть несколькими частными компаниями одновременно. По словам Марреро, движение частного капитала обеспечат более гибкая банковская система под надзором государства и цифровой валютный рынок в реальном времени с авторизованными агентами.

Десятилетиями Куба субсидировала для населения образование, медицину и транспорт, однако в последние годы эти услуги во многом деградировали — теперь новая налоговая система обязывает государственный и частный бизнес, местный и иностранный, частично финансировать общественные услуги.

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