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Суд в США выдал ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

The Insider
Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Суд в американском штате Флорида выдал ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Его подозревают в причастности к сбитию двух гуманитарных самолетов. Об этом сообщает NBC News.

Обвинения в адрес Кастро касаются инцидента 1996 года. Тогда он занимал пост главы Минобороны Кубы. Кубинские истребители сбили два гражданских самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, которые занимались поиском кубинских беженцев в море. В результате погибли 4 человека. 

В обвинительном заключении и ордере на арест фигурирует также еще пять человек. Это пилоты, которые, предположительно, участвовали в операции. 

«Рауль Кастро отдал приказ о том, чтобы расстрелять четырех безоружных мужчин над международными водами. В течение 30 лет он скрывался за диктатурой и бросал вызов всему миру, требуя от него что-то предпринять. Сегодня Флорида ответила», — прокомментировал выдачу ордера член совета округа Майами-Дейд Натали Милиан Орбис. 

Рауль — младший брат кубинского революционера Фиделя Кастро. Сейчас ему 95 лет. 

В течение нескольких десятилетий после революции 1959 года Рауль Кастро занимал различные должности в высшем руководстве Кубы, а после того, как заболел его старший брат Фидель, возглавил страну вместо него. В 2018 году оставил пост главы государства. 

Обвинение в его адрес было выдвинуто судом в Майами в мае этого года. Сейчас суда в Штатах ожидает бывший лидер Венесуэлы Николас Мадуро, который был захвачен американскими военными в январе этого года. Первое заседание по его делу пройдет в Нью-Йорке в июне 2027-го. 

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Публикация:«Суд в США выдал ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро»

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