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Новости

Николасу Мадуро и его жене предъявили в США новые обвинения — в пытках политических противников

The Insider
Фото: REUTERS/Adam Gray

Фото: REUTERS/Adam Gray

Бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили в США еще одно обвинение — в сговоре с целью применения пыток. Как сообщает Reuters, оно появилось в дополненном обвинительном заключении, которое прокуратура направила в федеральный суд Манхэттена. По версии обвинения, супруги пытали политических оппонентов, чтобы сохранить власть.

Прокуроры описывают несколько эпизодов. В 2013 году Мадуро, по их данным, приказал задержать военного, которого подозревал в подготовке переворота. Сотрудники военной контрразведки около 20 раз били офицера током от оголенного провода и на несколько минут подвешивали его за руки и ноги. В 2022 году гражданина США, задержанного на въезде в Венесуэлу, обвинили в подготовке покушения на Мадуро, после чего контрразведчики избивали его и били током по рукам, ногам и гениталиям.

Прежде 63-летнему Мадуро и 69-летней Флорес предъявили обвинения в наркоторговле, по которым оба не признали вину. Супруги содержатся в бруклинском следственном изоляторе Metropolitan Detention Center, процесс над ними назначен на 1 июня 2027 года.

В тот же день Флорес должна попросить судью Элвина Хеллерстайна отпустить ее под залог. Защита хочет, чтобы она перенесла операцию на сердце и восстанавливалась в резиденции под Нью-Йорком под круглосуточной частной охраной. Прокуратура возражает и называет риск ее побега «крайним». В случае обвинительного приговора Флорес грозит не менее 40 лет заключения.

Мадуро и Флорес были захвачены американскими военными в Каракасе 3 января, их вывезли в Нью-Йорк. Вскоре Минюст США опубликовал обвинительное заключение, согласно которому Мадуро стоял в центре коррупционной системы и вместе с соучастниками переправлял кокаин в Соединённые Штаты. В документе фигурируют также его жена и сын.

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Публикация:«Николасу Мадуро и его жене предъявили в США новые обвинения — в пытках политических противников»

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