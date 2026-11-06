После выборов регулирование дата-центров в США стало политикой штатов, а не отдельных муниципалитетов, как раньше — эксперт

Избранный губернатор Техаса Джина Инохоса, которая победила на выборах, заявила, что штат примет законы, которые защитят интересы жителей при строительстве дата-центров, а до тех пор его нужно остановить. «Дело не в том, что я ненавижу дата-центры. Я ненавижу то, как они пользуются Техасом, и это прекратится, когда я стану губернатором», — сказала она. Еще во время кампании Инохоса обещала запретить одобрение новых проектов, что внесло неопределенность в один из самых быстрорастущих рынков дата-центров в США.
В среду, 4 ноября, власти Орегон-Сити в штате Орегон ввели 120-дневный мораторий на строительство дата-центров и систем накопления энергии. Он запрещает подавать заявки в пяти промышленных и смешанных зонах, пока сотрудники мэрии проверяют городские нормы и готовят новые правила. Заявок от дата-центров в городе сейчас нет.
Основатель аналитической компании Persistence Analytics Group Нил Оснато в комментарии для The Insider отмечает, что эти решения показывают, как меняется сам вопрос о дата-центрах: теперь от отрасли требуют доказательств и обязательств.
«Позиция Инохосы говорит о том, что регулирование дата-центров становится политическим и законодательным вопросом на уровне всего штата, а не остается делом отдельных муниципалитетов.
Независимый обзор, заказанный властями Колорадо-Спрингс, выделил 14 возможных мер, в том числе отдельную категорию для дата-центров, бóльшую прозрачность со стороны коммунальных компаний и более широкое вовлечение жителей. При этом в обзоре отмечается, что в масштабах страны почти нет данных о том, к каким реальным результатам приводят разные подходы к регулированию.
Орегон-Сити ввел временный мораторий на дата-центры и системы накопления энергии, пока пересматривает свою нормативную базу. Пауза нужна, чтобы успеть разработать более полные правила.
Всё это показывает важное различие. Вопрос уже не просто в том, разрешат ли местные сообщества строить дата-центры, а в том, каких доказательств, обязательств и подотчетности они потребуют, прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства по инфраструктуре.
Думаю, это будет всё сильнее влиять на финансирование проектов, планирование энергосистем, сроки строительства и распределение расходов на инфраструктуру. Ограничения могут заставить перенести отдельные проекты в другое место, но не обязательно устраняют сам спрос на электроэнергию и потребность в инфраструктуре, которые связаны с развитием ИИ.
Более существенный вопрос заключается в том, сможет ли отрасль доказать, что представления о спросе и инфраструктуре, на которых строятся сегодняшние капиталовложения, со временем останутся обоснованными».