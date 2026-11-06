После выборов регулирование дата-центров в США стало политикой штатов, а не отдельных муниципалитетов, как раньше — эксперт

Избранный губернатор Техаса Джина Инохоса, которая победила на выборах, заявила, что штат примет законы, которые защитят интересы жителей при строительстве дата-центров, а до тех пор его нужно остановить. «Дело не в том, что я ненавижу дата-центры. Я ненавижу то, как они пользуются Техасом, и это прекратится, когда я стану губернатором», — сказала она. Еще во время кампании Инохоса обещала запретить одобрение новых проектов, что внесло неопределенность в один из самых быстрорастущих рынков дата-центров в США.

В среду, 4 ноября, власти Орегон-Сити в штате Орегон ввели 120-дневный мораторий на строительство дата-центров и систем накопления энергии. Он запрещает подавать заявки в пяти промышленных и смешанных зонах, пока сотрудники мэрии проверяют городские нормы и готовят новые правила. Заявок от дата-центров в городе сейчас нет.

Основатель аналитической компании Persistence Analytics Group Нил Оснато в комментарии для The Insider отмечает, что эти решения показывают, как меняется сам вопрос о дата-центрах: теперь от отрасли требуют доказательств и обязательств.