В 10 штатах США на промежуточных выборах будут решать, ограничивать ли строительство дата-центров для ИИ

Жители 10 американских штатов 3 ноября, одновременно с промежуточными выборами проголосуют по местным инициативам против строительства дата-центров, сообщает Reuters. Всего в 38 муниципалитетах на голосование вынесена как минимум 41 мера, предполагающая отсрочку, запрет или новые требования к таким объектам. Чтобы попасть в бюллетень, большинству инициативных групп пришлось собрать подписи жителей.

Больше всего подобных голосований пройдет в Огайо — одном из самых быстрорастущих рынков дата-центров в стране. По подсчетам исследовательской группы Ballotpedia, там избиратели более чем в десятке юрисдикций рассмотрят 21 предложение. В Санбери под Колумбусом жители решат, запрещать ли дата-центры мощностью свыше 25 МВт, и от этого зависит судьба проекта Amazon стоимостью $2 млрд.

Активистка группы Conserve Ohio Джессика Бейкер говорит, что запрет поддерживают и демократы, и республиканцы. По ее словам, людей беспокоят расход электричества и воды, а также риски для здоровья детей. Она сказала:

«Мы все хотим одного и того же».

В Amazon не стали уточнять, повлияют ли голосования на планы компании по строительству дата-центров, и заявили, что ее обязательства перед местными сообществами не изменятся при любом исходе. Местное сопротивление пока не тормозит отрасль. По данным Cushman & Wakefield, с декабря 2025 по июнь 2026 года мощность строящихся в США дата-центров выросла на 48%.

Как отметил в комментарии The Insider основатель аналитической компании Persistence Analytics Group Нил Оснато, местные ограничения тормозят лишь отдельные проекты, но перенести их в другой штат непросто, поскольку главный дефицит сейчас — не земля и не разрешения, а надежное электроснабжение:

«Даже временный мораторий способен сорвать графики строительства, расчеты по финансированию и договорные обязательства. Но главная проблема — неопределенность. Когда предположения о доступности электроэнергии, стоимости инфраструктуры и отношении местных жителей становятся шаткими, растут стоимость капитала и риск задержек. При этом я бы различал замедление отдельных проектов и замедление расширения ИИ-инфраструктуры в целом. Последнее пока не доказано. Компания может найти в другом штате землю и поддержку местных властей, но всё равно годами ждать, пока построят энергоинфраструктуру. Так что переезд может не решить проблему, а лишь перенести ее. Сопротивление местных жителей становится существенным риском, хотя непреодолимым препятствием я бы его не назвал. Люди задают обоснованные вопросы. Кто заплатит за модернизацию сетей? Лягут ли дополнительные расходы на нынешних потребителей? Что будет, если заявленный спрос на электроэнергию так и не появится? Отрасль научилась хорошо прогнозировать, сколько электроэнергии может понадобиться дата-центрам. Но она так и не выработала столь же строгого подхода к тому, насколько эти прогнозы устойчивы, выполнимы и обеспечены деньгами. Вопрос уже не только в том, как быстро мы построим ИИ-инфраструктуру, а в том, останется ли то, что финансируют сегодня, оправданным в течение десятилетий, на которые оно рассчитано».

В конце сентября Дональд Трамп после встречи с главами крупнейших ИИ-компаний в Белом доме пообещал, что технологические компании будут «очень щедры» к населенным пунктам, где строятся дата-центры. Распространение таких объектов вызывает в США недовольство из-за потребления электроэнергии и воды, роста коммунальных расходов и изъятия земель.