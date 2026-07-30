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Новости

Meta потратит $279 млрд на аренду дата-центров ИИ. Эта сумма почти в пять раз превышает доход компании за прошлый год

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Корпорация Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, вложит $279 млрд в аренду дата-центров, связанных с обработкой данных искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию. 

Речь идет о будущих обязательствах по договорам аренды, которые пока не отражены в балансовом отчете Meta. Эта сумма почти на 40% превышает выручку компании за 2025 год и почти в пять раз больше чистого дохода.

Общий объем обязательств Meta по этим договорам аренды на конец второго квартала года уже более чем наполовину (53%) больше суммы в $183 млрд в первом квартале. Будущие расходы идут сверх уже действующих арендных соглашений и включают как краткосрочные, так и долгосрочные обязательства.

Накануне компания представила прогноз по выручке на следующий квартал. Его усредненное значение составило $62,5 млрд и оказалось ниже прежних ожиданий в $63,1 млрд. Как отмечает Bloomberg, эти данные разочаровали инвесторов, опасающихся, что масштабные инвестиции Meta в сферу ИИ себя не оправдают. В отличие от конкурентов — Microsoft, Alphabet (Google) и Amazon, — Meta не продает свои вычислительные мощности другим клиентам и использует инфраструктуру в основном только для своих продуктов. По этой причине масштабные инвестиции в дата-центры ИИ несут для компании дополнительные риски.

Согласно отчету Meta, выручка (все полученные деньги без вычета расходов и налогов) в 2025 году составила $200,9 млрд, а чистый доход — $60,4 млрд. Таким образом, только будущие арендные платежи компании, не считая уже действующих, более чем в 4,5 раза превышают ее годовой доход.

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