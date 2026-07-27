Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.03

EUR

88.89

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

278

 

 

 

 

 

Новости

Nvidia собирается вложить в инфраструктурные ИИ-проекты более $750 млрд — Bloomberg

The Insider
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Американская корпорация Nvidia — крупнейший в мире производитель видеокарт и ИИ-чипов — решила инвестировать в инфраструктурные проекты в сфере искусственного интеллекта (ИИ) более $750 млрд. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, компания заключила партнерский проект на $500 млрд с материнской структурой южнокорейского производителя чипов SK Hynix — SK Group, а также собралась предоставить OpenAI гарантии на сумму до $250 млрд для аренды мощностей американского дата-центра в Огайо.

В рамках соглашения с SK Hynix стороны, среди прочего, объединят усилия для строительства ИИ-дата-центров мощностью более 2 гигаватт на Корейском полуострове. Как отмечает Bloomberg, речь идет об объеме энергии, необходимой для обеспечения примерно 1,5 млн домов.

Сделка с OpenAI еще не оформлена, однако Nvidia предлагает дать компании гарантии на $250 млрд и тем самым помочь ей арендовать вычислительные мощности в строящемся в Огайо дата-центре мощностью 10 гигаватт и стоимостью $500 млрд. Агентство подчеркивает, что переговоры все еще «могут провалиться, а условия финансирования — измениться». Эксперты Bloomberg высказывают опасения возникновения «замкнутого круга», когда искусственно раздувается спрос и создается серьезная долговая нагрузка, что грозит шоком для рынка, если окупаемость ИИ-технологий не оправдает ожиданий.

На фоне новостей об осуществленных и планируемых сделках 27 июля рекордно подскочила цена страхования долга Nvidia: стоимость пятилетних кредитно-дефолтных свопов (CDS) на облигации компании выросла примерно на 0,14 процентного пункта — до 0,82 процентного пункта в год. Речь идет о крупнейшем внутридневном скачке для компании за все время наблюдений по причине опасений рынка, что корпорация берет на себя слишком большие финансовые обязательства и долговые риски клиентов. В понедельник на 4,5% также падали акции Nvidia.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  3. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  4. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  5. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте