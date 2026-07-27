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Новости

Nvidia вложила несколько миллиардов долларов в ИИ-стартап экс-научного директора OpenAI Ильи Суцкевера Safe Superintelligence

The Insider
Даниэль Гросс, Илья Суцкевер и Даниэль Леви, сооснователи Safe Superintelligence / Фото: SSI/Handout via REUTERS/File Photo

Даниэль Гросс, Илья Суцкевер и Даниэль Леви, сооснователи Safe Superintelligence / Фото: SSI/Handout via REUTERS/File Photo

Nvidia сделала «значительные» инвестиции в Safe Superintelligence — закрытую ИИ-лабораторию, одним из основателей которой стал бывший главный научный директор OpenAI Илья Суцкевер, сообщает The Information. Вложения позволят стартапу за ближайший год увеличить вычислительные мощности в десять раз, сообщили обе компании в понедельник.

Размер сделки стороны не раскрыли, однако речь идёт о нескольких миллиардах долларов, утверждает источник издания, знакомый с деталями инвестиций.

Safe Superintelligence была основана в 2024 году, после того как Суцкевер ушёл из OpenAI. Стартап относится к волне новых компаний, которые называют неолабораториями, — они рассчитывают использовать подходы к разработке ИИ-моделей и направления исследований, упущенные, по их мнению, такими крупными разработчиками, как OpenAI и Anthropic.

О содержании собственных исследований компания рассказывала мало. Суцкевер в заявлении отметил, что работа лаборатории «сосредоточена на упускаемых из виду аспектах функционирования человеческого мозга».

Ранее Safe Superintelligence привлекла более $3 млрд от инвесторов, среди которых Greenoaks Capital, Andreessen Horowitz и Sequoia Capital. В апреле 2025 года стартап оценивали в $32 млрд.

В апреле 2026 года Financial Times сообщала, что инвесторы начали открыто сомневаться в обоснованности оценки OpenAI, а сделка компании с Nvidia на $100 млрд была существенно урезана.

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