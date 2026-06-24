Из Google в Anthropic переходят еще два ключевых исследователя ИИ на фоне серии громких увольнений из первой компании

Из Google в ИИ-стартап Anthropic переходят еще два известных специалиста по искусственному интеллекту — Йонас Адлер и Александр Прицель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Оба считались внутри компании ключевыми участниками разработки модели Gemini: Адлер занимался ИИ-инструментами для написания кода, а Прицель — обучением систем. Их уход, как отмечается, становится частью серии кадровых потерь, которые угрожают позициям Google в гонке за лидерство в области ИИ.

Bloomberg пишет, что Google долго догонял OpenAI и Anthropic, но смог нарастить темп разработки лишь в конце прошлого года, благодаря более мощным моделям и собственным чипам. Тем не менее за последние дни компания лишилась еще двух заметных сотрудников — нобелевский лауреат Джон Джампер ушел в Anthropic, а ведущий исследователь Ноам Шазир — в OpenAI. Адлер и Прицель ранее работали с Джампером и теперь присоединятся к нему в Anthropic.

Источники Bloomberg отмечают, что уходы происходят на фоне выхода Anthropic и OpenAI на биржу — обе компании готовятся к IPO и предлагают сотрудникам шанс заработать до размещения акций. В одном из случаев уходу предшествовал конфликт из-за вычислительных мощностей: незадолго до объявления об уходе Шазира ресурсы, выделенные на его проект, передали лондонской команде Google DeepMind — формально для повышения координации между подразделениями. По данным venture-фонда SignalFire, сотрудники DeepMind почти в 11 раз чаще уходят в Anthropic, чем наоборот.

Представитель Google заявил, что компания уверена в своих позициях на рынке ИИ-кадров, и сослался на слова главы Google DeepMind Демиса Хассабиса. Хассабис заявил на мероприятии в Каннах:

«Между всеми ведущими лабораториями происходит много кадровых перемещений, и мы получаем свою справедливую долю лучших специалистов. У нас по-прежнему самая большая и широкая исследовательская команда среди всех лабораторий».

Anthropic, которая обогнала OpenAI по оценке после раунда финансирования на $65 млрд, параллельно с Google развивает направление life sciences и здравоохранения. Джампер, по данным источников Bloomberg, приступит к работе в Anthropic не раньше следующего года — это связано с длительными соглашениями о запрете на работу у конкурентов, которые действуют в Великобритании, где базируется руководство DeepMind.