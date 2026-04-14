FT: Инвесторы теряют доверие к OpenAI и подвергают сомнению ее заявленную капитализацию

Инвесторы OpenAI начали открыто сомневаться в обоснованности оценки компании в $852 млрд на фоне ее стратегического разворота к корпоративному рынку, пишет Financial Times. Издание цитирует одного из крупных вкладчиков, который говорит, что компания превратилась в «глубоко расфокусированную фирму», которая пытается одновременно удержать миллиардную потребительскую аудиторию ChatGPT и отвоевать у Anthropic высокомаржинальный корпоративный сегмент.

Как отмечается, главным поводом для пересмотра приоритетов стал стремительный рост Anthropic — ее годовая выручка взлетела с $9 млрд в конце 2025 года до $30 млрд к концу марта, в основном за счет спроса на инструменты для написания кода. Для сравнения, OpenAI в феврале сообщала о $25 млрд годовой выручки, хотя в компании используют разные методы ее расчета. Новый директор по доходам OpenAI Дениз Дрессер обвинила Anthropic в завышении показателей примерно на $8 млрд за счет особой схемы учета выручки от партнеров — Amazon и Google. В Anthropic свою методологию считают стандартной.

По информации FT, ряд инвесторов признает, что вложения в OpenAI на фоне более дешевого Anthropic (оценка — $380 млрд против $852 млрд) становится всё труднее обосновать. Партнер Iconiq Capital Рой Луо, вложивший в Anthropic свыше $1 млрд, прямо заявил: компания сделала ставку и выбрала Anthropic. По его словам, данные вторичного рынка впервые показывают, что покупатели готовы платить за акции Anthropic больше, чем за акции OpenAI.

Помимо финансовых расчетов, компанию преследуют операционные неудачи. Запланированный $1 млрд от Disney не поступит после закрытия видеосервиса Sora. Microsoft пригрозила судом, если новое партнерство OpenAI с Amazon нарушит ее эксклюзивный облачный договор. Планы по строительству дата-центров в Великобритании и Техасе свернуты, сделка с Nvidia на $100 млрд существенно урезана. Один из инвесторов прямо сказал FT, что компания рискует оказаться «на нейтральной полосе».

Руководство компании уверяет, что управляет ситуацией. Финансовый директор Сара Фрайер напомнила, что мартовский раунд инвестиций на $122 млрд стал крупнейшим в истории частного бизнеса, был закрыт в рекордные сроки и превысил первоначальный запрос. По ее словам, это само по себе свидетельствует о доверии инвесторов к стратегии компании. OpenAI планирует к концу года нарастить долю корпоративных доходов с нынешних 40% до 50%, удвоить штат до 8000 человек и сделать ставку на инструмент для разработчиков Codex, который может потеснить ChatGPT как главный продукт компании.

Ранее сообщалось, что OpenAI и Anthropic ведут переговоры о создании совместных предприятий с крупными фондами прямых инвестиций — TPG, Blackstone и другими — для продвижения корпоративных ИИ-продуктов.