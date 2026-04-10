В дом главы OpenAI Сэма Альтмана кинули коктейль Молотова

Неизвестный бросил коктейль Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет The Guardian.

Инцидент произошел рано утром — около 3:43 по местному времени — в районе Рашен-Хилл. Подозреваемый был задержан, однако его личность пока не раскрывается. По данным правоохранителей, он также ранее высказывал угрозы в адрес штаб-квартиры OpenAI.

Внутри компании сотрудникам направили уведомление о случившемся. В нем говорится, что неизвестный бросил зажигательное устройство в сторону дома Альтмана, однако оно упало рядом и быстро погасло.

Пострадавших нет, ущерб оценивается как незначительный.