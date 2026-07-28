Бум искусственного интеллекта мешает центробанкам правильно выставлять ключевую ставку — Банк международных расчётов

Бум искусственного интеллекта серьёзно осложнит центробанкам оценку состояния экономики и определение уровня процентных ставок, поскольку технология одновременно разгоняет и спрос, и предложение. Об этом говорится в бюллетене Банка международных расчётов (BIS), посвящённом экономическим последствиям развития ИИ, пишет Reuters.

По оценке организации, объединяющей центральные банки, регуляторы оказались в непривычно сложном положении, ведь ИИ уже сейчас производит мощный эффект в сфере инвестиций, торговли и на финансовых рынках — задолго до того, как станет заметен широкий рост производительности за счёт него. Нынешний всплеск расходов на ИИ, который всё чаще финансируется за счёт долга, подстёгивает экономическую активность и торговлю, а также подпитывает рост фондовых индексов, и всё это усиливает инфляционное давление в краткосрочной перспективе.

В то же время в будущем технология способна повысить производительность и расширить производственные мощности, а значит — сдержать инфляцию. Проблема в том, что масштаб, сроки и распределение этих выгод остаются крайне неопределёнными.

В BIS отметили, что, одновременно воздействуя на спрос и предложение, ИИ размывает циклические сигналы, и предупредили, что это способно затруднить и оценку фундаментального состояния экономики, и настройку денежно-кредитной политики. Ближайший риск связан с неверным толкованием быстрого роста, вызванного вложениями в ИИ, — активные траты на дата-центры, чипы и цифровую инфраструктуру могут выглядеть как перегрев экономики, даже если часть этого расширения отражает долгосрочное увеличение производственного потенциала. Возможен и обратный сценарий, когда рост производительности маскирует давление со стороны спроса и инфляционные тенденции становится сложнее интерпретировать.

Организация также обратила внимание на неравномерное влияние ИИ на разные страны и на рынки труда — экономики, которые поставляют полупроводники, вычислительную инфраструктуру или связанные с ИИ услуги, могут расти быстрее остальных, а это ведёт к расхождению траекторий инфляции и роста и усложняет денежную политику в разных юрисдикциях.

Отдельный вызов создают финансовые рынки, ведь оптимизм вокруг ИИ разогнал котировки акций и породил эффект богатства, который поддерживает потребление, но одновременно повысил риск пузырей на рынке активов. От прямых рекомендаций в BIS воздержались, однако указали, что центробанкам придётся отделять временный инвестиционный бум от устойчивого роста производительности, чтобы избежать «неверной калибровки политики».

Ранее сообщалось, что Nvidia намерена вложить в инфраструктурные ИИ-проекты более $750 млрд, и эксперты агентства предупреждали о риске «замкнутого круга», когда искусственно раздувается спрос и растёт долговая нагрузка.