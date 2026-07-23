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Google впервые после выхода на биржу потратила за квартал больше денег, чем заработала, из-за расходов на AI

The Insider
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Google впервые с момента выхода на биржу завершила квартал с отрицательным свободным денежным потоком. Во втором квартале показатель составил минус $5,9 млрд. Причиной стали резко выросшие расходы на строительство дата-центров и закупку оборудования для искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times.

Во втором квартале капитальные расходы Google выросли до $44,9 млрд, что и привело к отрицательному свободному денежному потоку. При этом чистая прибыль компании увеличилась в четыре раза — до $112 млрд. Рост обеспечили в том числе доходы от инвестиций, включая долю Google в SpaceX. Операционная прибыль выросла на 30%, до $40,8 млрд.

Компания также повысила прогноз капитальных расходов на 2026 год до $195–205 млрд. Ранее Google ожидала потратить $180–190 млрд. После публикации отчетности акции компании на внебиржевых торгах подешевели примерно на 3,5%. 

Финансовый директор Google Анат Ашкенази заявила, что свободный денежный поток останется под давлением из-за инвестиций в инфраструктуру для AI. По ее словам, эти вложения должны помочь компании сохранить конкурентные позиции и обеспечить долгосрочную доходность.

Это уже второе увеличение бюджета капитальных расходов Google с начала года. Компания наращивает инвестиции в искусственный интеллект одновременно с Meta, Microsoft и Amazon. По оценке Financial Times, в 2026 году четыре крупнейших облачных провайдера суммарно потратят на AI-инфраструктуру более $725 млрд.

Несмотря на рост расходов, основные направления бизнеса Google продолжают расти. Выручка облачного подразделения увеличилась на 82% по сравнению с прошлым годом и достигла $24,8 млрд. Доходы от поисковой рекламы выросли на 17%, до $63,3 млрд. Общая квартальная выручка компании составила $120 млрд против $96,4 млрд годом ранее, превысив ожидания аналитиков.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что компания находится лишь в начале масштабных изменений, связанных с развитием искусственного интеллекта. Google также сообщила, что сосредоточила основные вычислительные мощности на обучении новой флагманской модели Gemini 4 и намерена ускорить выпуск новых AI-моделей. Одновременно компания финансирует растущие расходы за счет операционного денежного потока, а также привлечения заемного и акционерного капитала. По словам Ашкенази, продавать дополнительные акции сверх уже объявленного объема Google не планирует.

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