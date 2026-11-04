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Демократы впервые за десятилетия будут контролировать энергорегулятор Джорджии. Избиратели недовольны счетами за свет и боятся дата-центров

The Insider
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Демократы впервые за несколько десятилетий получат контроль над Комиссией по коммунальным услугам штата Джорджия, которая регулирует местные тарифы на электроэнергию, сообщает Bloomberg. По данным сайта госсекретаря Джорджии, членам Демократической партии достаются три места из пяти. Это стало частью общего успеха демократов в штате, где они выиграли основные гонки.

Клиенты Georgia Power, крупнейшей энергокомпании штата, с 2023 года стали платить за электричество в среднем более чем на $500 в год больше. Счета выросли во многом из-за подорожания природного газа и достройки местной АЭС, которая обошлась гораздо дороже запланированного. В июльском опросе 75% избирателей старше 50 лет заявили, что опасаются нового повышения тарифов из-за строительства дата-центров.

Основательница потребительской организации Georgians for Affordable Energy Патти Дюранд считает, что именно эти проблемы вызвали протестное голосование в традиционно консервативном штате. Она сказала:

«Люди крайне недовольны высокими счетами за коммунальные услуги и тем, что дата-центры могут поднять их еще выше. Люди в ярости».

Демократ Питер Хаббард, переизбранный в комиссию, впервые занял это место в прошлом году, победив на внеочередных выборах. Он выступает за снижение тарифов и развитие чистой энергетики, поддерживает установку солнечных панелей на жилых домах и считает, что дата-центры должны брать на себя больше расходов на расширение энергосети.

На промежуточных выборах 3 ноября демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США. В Сенате они получают не менее 54 мест из 100, в Палате представителей — более 225 из 435. Партии удалось победить в том числе в Техасе и Канзасе, где десятилетиями выигрывали республиканцы. Подсчет голосов продолжается.

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Публикация:«Демократы впервые за десятилетия будут контролировать энергорегулятор Джорджии. Избиратели недовольны счетами за свет и боятся дата-центров»

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