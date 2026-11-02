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Новости

Частные дата-центры обязали резервировать десятую часть мощностей на нужды государства

The Insider
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Владимир Путин подписал указ о временных мерах поддержки информационных ресурсов в России. Он обязывает владельцев частных центров обработки данных (ЦОДов) зарезервировать 10% своих мощностей на нужды государства. 

Резервирование касается как мощностей, так и площадей частных дата-центров. Они продолжат ими пользоваться, но по решению правительственной комиссии компании будут обязаны предоставить их для поддержки информационных ресурсов государственным органам в течение суток.  

Специально созданная комиссия также получит право решать, кому и по какой цене дата-центры будут предоставлять инфраструктуру во временное пользование. Отдельно в документе прописывается, что комиссия сможет разрешить использовать инфраструктуру за рубежом — по согласованию с ФСБ. 

Саму меру власти объяснили «необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств». У операторов ЦОДов есть 10 дней на то, чтобы выполнить требования документа. 

Дата-центры крупных российских компаний — «Яндекса», «Сбера» и VK — этой осенью стали целями атак украинских беспилотников. После этого Минцифры РФ представило новые рекомендации по защите от атак беспилотников для центров обработки данных: участники рынка оценили их как эффективные, но предупредили, что они могут повысить цены на услуги. 

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Публикация:«Частные дата-центры обязали резервировать десятую часть мощностей на нужды государства»

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