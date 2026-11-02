Частные дата-центры обязали резервировать десятую часть мощностей на нужды государства

Владимир Путин подписал указ о временных мерах поддержки информационных ресурсов в России. Он обязывает владельцев частных центров обработки данных (ЦОДов) зарезервировать 10% своих мощностей на нужды государства.

Резервирование касается как мощностей, так и площадей частных дата-центров. Они продолжат ими пользоваться, но по решению правительственной комиссии компании будут обязаны предоставить их для поддержки информационных ресурсов государственным органам в течение суток.

Специально созданная комиссия также получит право решать, кому и по какой цене дата-центры будут предоставлять инфраструктуру во временное пользование. Отдельно в документе прописывается, что комиссия сможет разрешить использовать инфраструктуру за рубежом — по согласованию с ФСБ.

Саму меру власти объяснили «необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств». У операторов ЦОДов есть 10 дней на то, чтобы выполнить требования документа.

Дата-центры крупных российских компаний — «Яндекса», «Сбера» и VK — этой осенью стали целями атак украинских беспилотников. После этого Минцифры РФ представило новые рекомендации по защите от атак беспилотников для центров обработки данных: участники рынка оценили их как эффективные, но предупредили, что они могут повысить цены на услуги.