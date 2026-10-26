Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.54

EUR

90.24

OIL

115.28

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

112

 

 

 

 

 

Новости

Минцифры подготовило рекомендации для дата-центров по защите от беспилотников. Стратегически важные объекты предлагают размещать под землей

The Insider
Последствия атаки беспилотника на дата-центр в Сасово (Рязанская область), 8 октября 2026. Фото: Абсолютно надійне джерело

Последствия атаки беспилотника на дата-центр в Сасово (Рязанская область), 8 октября 2026. Фото: Абсолютно надійне джерело

Минцифры РФ утвердило рекомендации по защите от атак беспилотников для центров обработки данных (ЦОД). Для особых стратегически важных объектов предлагают вариант бункерного размещения. Об этом со ссылкой на документ пишет газета «Коммерсантъ». 

Отраслевой штаб Минцифры разделил критически важные дата-центры на три категории: 

  • К1 — стратегические объекты, повреждение которых нарушит государственные функции на срок от часа;
  • К2 — объекты, обеспечивающие работу экономически или социально важных систем на уровне региона или отрасли; 
  • К3 — корпоративные ЦОДы, повреждения отразятся на компании, а не на госструктурах. 

Для разных категорий прописывают различные критерии защищенности. Например, для уже действующих дата-центров предлагают снизить заметность с воздуха, выстроив многоуровневую защиту. Строящиеся стратегически важные ЦОДы предлагают размещать под землей или в бункерах.

Любые конструкции должны обеспечить сохранность машинных залов, систем охлаждения и электроснабжения дата-центров. Документ также предполагает создание единого ситуационного центра для взаимодействия операторов ЦОДов с экстренными службами, силовиками и военными. 

Участники рынка, с которыми пообщался «Ъ», в основном оценивают эти меры как эффективные. После недавней волны атак на дата-центры операторы ЦОД уже начали устанавливать на своих объектах антидроновые сетки. Реализация этих мер, однако, может привести к росту цен на услуги провайдеров до 10%.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Минцифры подготовило рекомендации для дата-центров по защите от беспилотников. Стратегически важные объекты предлагают размещать под землей»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте