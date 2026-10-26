Минцифры подготовило рекомендации для дата-центров по защите от беспилотников. Стратегически важные объекты предлагают размещать под землей

Минцифры РФ утвердило рекомендации по защите от атак беспилотников для центров обработки данных (ЦОД). Для особых стратегически важных объектов предлагают вариант бункерного размещения. Об этом со ссылкой на документ пишет газета «Коммерсантъ».

Отраслевой штаб Минцифры разделил критически важные дата-центры на три категории:

К1 — стратегические объекты, повреждение которых нарушит государственные функции на срок от часа;

К2 — объекты, обеспечивающие работу экономически или социально важных систем на уровне региона или отрасли;

К3 — корпоративные ЦОДы, повреждения отразятся на компании, а не на госструктурах.

Для разных категорий прописывают различные критерии защищенности. Например, для уже действующих дата-центров предлагают снизить заметность с воздуха, выстроив многоуровневую защиту. Строящиеся стратегически важные ЦОДы предлагают размещать под землей или в бункерах.

Любые конструкции должны обеспечить сохранность машинных залов, систем охлаждения и электроснабжения дата-центров. Документ также предполагает создание единого ситуационного центра для взаимодействия операторов ЦОДов с экстренными службами, силовиками и военными.

Участники рынка, с которыми пообщался «Ъ», в основном оценивают эти меры как эффективные. После недавней волны атак на дата-центры операторы ЦОД уже начали устанавливать на своих объектах антидроновые сетки. Реализация этих мер, однако, может привести к росту цен на услуги провайдеров до 10%.