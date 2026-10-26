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Новости

«Яндекс» эвакуировал свои суперкомпьютеры на новые площадки после атак украинских беспилотников

The Insider
Фото: Business Online

Фото: Business Online

Компания «Яндекс» перевезла все три своих суперкомпьютера в новые локации после атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе изданию РБК.

Речь идет о компьютерах «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис». В «Яндексе» утверждают, что они не пострадали в ходе атак беспилотников по Центрам обработки данных (ЦОД) компании. 

Теперь они вывезены из дата-центров и разворачиваются в новых локациях: 

«Они вывезены из локаций, где находились до сих пор, и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках. Суперкомпьютеры будут по-прежнему использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов „Яндекса“ и для обучения фундаментальных языковых моделей», — рассказали в компании. 

Дата-центры «Яндекса» трижды попали под атаки беспилотников в этом октябре: удары пришлись по ЦОД в Сасово Рязанской области, Калуге и во Владимире. Атаки отразились на работе не только облачных сервисов самой компании, но и на других системах, в том числе государственных. 

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Публикация:««Яндекс» эвакуировал свои суперкомпьютеры на новые площадки после атак украинских беспилотников»

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