«Яндекс» эвакуировал свои суперкомпьютеры на новые площадки после атак украинских беспилотников

Компания «Яндекс» перевезла все три своих суперкомпьютера в новые локации после атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе изданию РБК.

Речь идет о компьютерах «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис». В «Яндексе» утверждают, что они не пострадали в ходе атак беспилотников по Центрам обработки данных (ЦОД) компании.

Теперь они вывезены из дата-центров и разворачиваются в новых локациях:

«Они вывезены из локаций, где находились до сих пор, и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках. Суперкомпьютеры будут по-прежнему использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов „Яндекса“ и для обучения фундаментальных языковых моделей», — рассказали в компании.

Дата-центры «Яндекса» трижды попали под атаки беспилотников в этом октябре: удары пришлись по ЦОД в Сасово Рязанской области, Калуге и во Владимире. Атаки отразились на работе не только облачных сервисов самой компании, но и на других системах, в том числе государственных.