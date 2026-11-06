Российские предприятия закупают турели пулеметов для защиты от дронов

АО «Аэропорт Сургут» объявило тендер на приобретение турельной установки — модуля с вращающимся основанием, на котором закрепляется пулемет. На закупку обратили внимание «Сибирь.Реалии». Согласно документации, аэропорту требуется комплекс для двух спаренных пулеметов, оснащенный тепловизионным прицелом, монитором для дистанционного использования и внешним источником бесперебойного питания. Стоимость заказа оценена в 909 тысяч рублей.

Закупку на 8,9 млн рублей разместило и Усть-Лужское управление Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», которое отвечает за безопасность порта Усть-Луга. Предприятие намерено купить три турели для пулемета с тепловизионным прицелом и монитором. Порт уже не раз становился целью украинских беспилотников.

ПАО «Колымаэнерго» приобрело турель для ручного пулемета Дегтярёва, из которого будут вести огонь бойцы мобильных огневых групп. Установка предназначена для объекта в поселке Синегорье Ягоднинского района — по тому же адресу расположена Колымская ГЭС.

В ноябре тендер на турельную установку объявил также Ангарский электролизный химический комбинат, входящий в «Росатом». Еще в мае 2026 года РБК со ссылкой на источник сообщил, что российскому бизнесу позволили закупать вооружение для защиты от беспилотников — в том числе системы РЭБ, перехватчики дронов, турели и артиллерию.

На фоне украинских атак Путин в августе 2026 года подписал указ, по которому объекты критической инфраструктуры могут перейти в управление государства, если собственники не обеспечили их защиту от дронов и других угроз или не восстановили их после удара. Документ касается предприятий ТЭК и промышленности, а также коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Власти при этом утверждают, что форма собственности объектов меняться не будет.