Частным компаниям разрешили закупать крупнокалиберное оружие для ПВО. В список вошли зенитная артиллерия и турели

The Insider
Евгений Биятов / РИА Новости

Российские власти утвердили механизм покупки частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения для защиты от воздушных атак, узнал РБК. В список разрешенного вошли зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и специальный транспорт, рассказали собеседники издания:

«В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения».

Технику, которую купит бизнес, будут сразу передавать в воинские части. Те, в свою очередь, будут вооружать ею мобильные огневые группы. В большинстве европейских регионов России сейчас формируют дополнительные подразделения для защиты от участившихся налетов дронов. В их состав включают резервистов и членов региональных подразделений «БАРС», а также самих сотрудников частных компаний, объяснил один из собеседников.

Бизнесу и до согласования нового механизма разрешали покупать некоторые средства пассивной защиты, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы. Вопрос защиты промышленных предприятий от украинских атак более серьезным оружием позавчера, 26 мая, поднял глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече с Владимиром Путиным:

«Некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением — не только легким вооружением калибра 7,62, но и более крупного. Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы финансирования. То ли это фонд какой-то может быть, то ли это иное целевое финансирование».

Александр Шохин с Владимиром Путиным

В тот же день Госдума позволила ряду организаций, в том числе Центробанку и Сбербанку, самостоятельно отражать налеты дронов. Им разрешили глушить, перехватывать сигналы, повреждать и уничтожать БПЛА. Финансировать такую защиту должны сами владельцы объектов. Военный обозреватель Давид Шарп в разговоре с The Insider отмечал, что собственные службы охраны компаний смогут сбивать далеко не все виды дронов.

В сети тем временем распространились кадры, на которых вертолет опускает на крышу одной из московских высоток, предположительно, комплекс ПВО «Панцирь».

X (Twitter)https://twitter.com/MrFrantarelli/status/2059689172743417929

Как пишут СМИ, речь идет о бизнес-центре Nordstar Tower, который принадлежит связанной с «Роснефтью» группе компаний «Регион».

