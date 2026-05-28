Частным компаниям разрешили закупать крупнокалиберное оружие для ПВО. В список вошли зенитная артиллерия и турели

Российские власти утвердили механизм покупки частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения для защиты от воздушных атак, узнал РБК. В список разрешенного вошли зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и специальный транспорт, рассказали собеседники издания:

«В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения».

Технику, которую купит бизнес, будут сразу передавать в воинские части. Те, в свою очередь, будут вооружать ею мобильные огневые группы. В большинстве европейских регионов России сейчас формируют дополнительные подразделения для защиты от участившихся налетов дронов. В их состав включают резервистов и членов региональных подразделений «БАРС», а также самих сотрудников частных компаний, объяснил один из собеседников.

Бизнесу и до согласования нового механизма разрешали покупать некоторые средства пассивной защиты, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы. Вопрос защиты промышленных предприятий от украинских атак более серьезным оружием позавчера, 26 мая, поднял глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече с Владимиром Путиным: