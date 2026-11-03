В Северодвинске усиливают защиту от дронов зенитного полка, прикрывающего строительство атомных подлодок. За это заплатит бюджет региона

Правительство Архангельской области включило в расходные обязательства регионального бюджета закупку средств противодействия беспилотникам для воинской части в Северодвинске. Речь идет о 1528-м зенитном ракетном полке, исторически отвечающем за противовоздушную оборону города, где расположены крупнейшие российские предприятия по строительству и ремонту атомных подводных лодок. Соответствующее постановление подписано 30 октября 2026 года. Документ обнаружил The Insider.

Согласно постановлению, областные власти профинансируют приобретение средств для «раннего обнаружения и уничтожения беспилотных воздушных судов противника» на подступах к боевым позициям воинской части. Таким образом, расходы на дополнительную защиту подразделения федерального Министерства обороны возлагаются на региональный бюджет. Стоимость оборудования и его конкретные модели в документе не указаны. Не уточняется также, будут ли эти расходы компенсированы из федерального бюджета.

Зенитный полк, защищающий атомные подлодки

Войсковая часть 92485 известна как 1528-й зенитный ракетный полк Северного флота. Его история начинается в 1949 году, когда подразделение создавалось для защиты судостроительных предприятий Северодвинска и Беломорской военно-морской базы. Как писала местная газета «Северный рабочий», в советское время полк эксплуатировал зенитные комплексы С-75, С-125 и С-200, а позднее получил С-300. В открытых источниках также сообщалось о поступлении на вооружение полка комплексов С-400.

В Северодвинске находятся производственное объединение «Севмаш», строящее атомные подводные лодки для российского ВМФ, и судоремонтный центр «Звёздочка», занимающийся ремонтом и модернизацией военных кораблей. Таким образом, подразделение, для которого областные власти закупают дополнительную противодронную защиту, связано с обеспечением безопасности одного из ключевых центров российского военного кораблестроения.

Региональные бюджеты привлекают к финансированию военных объектов

Закупка для воинской части в Северодвинске не единственный пример привлечения региональных ресурсов к обеспечению подразделений федеральных силовых ведомств.

В апреле 2026 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о создании дополнительных мобильных огневых групп для борьбы с беспилотниками. Их планировалось разместить на предприятиях и объектах критической инфраструктуры, а также передать в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО и других воинских частей региона. Закупать автомобили и оборудование для таких групп предполагалось за счет областных властей совместно с предприятиями.

В том же месяце Дрозденко сообщил, что за 2025 год Ленинградская область направила более 24 млрд рублей на защиту воздушного пространства, поддержку добровольческих формирований и помощь воинским частям, участвующим в войне против Украины.

В сентябре 2026 года правительство Хабаровского края утвердило механизм предоставления бюджетных субсидий организациям, участвующим в защите объектов от воздушных угроз. За краевой счет могут финансироваться средства обнаружения и поражения беспилотников, монтаж оборудования и подготовка расчетов. В отличие от Архангельской области, в этом случае получателями субсидий выступают организации, обеспечивающие защиту объектов, а не непосредственно воинские части.

Архангельская область ранее уже предусматривала закупку оборудования для федеральных силовых структур. Как выяснил The Insider, областное правительство приняло решение об обеспечении пограничного управления ФСБ по Западному Арктическому району беспилотниками и средствами связи, в том числе для выполнения задач на российско-украинской границе. Редакция обнаружила четыре закупочные позиции общей плановой стоимостью более 3,2 млн рублей.