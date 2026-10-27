Российские регионы за счет своих бюджетов закупают для ФСБ средства защиты от беспилотников

Архангельская область закупает технику для ФСБ, воюющей на украинской границе

23 октября 2026 года правительство Архангельской области приняло постановление, предусматривающее приобретение имущества для пограничного управления ФСБ по Западному Арктическому району. Оборудование предназначено в том числе для противодействия беспилотникам и защиты военных, энергетических, транспортных и других важных объектов.

Закупки осуществляются за счет Архангельской области, хотя пограничное управление ФСБ является подразделением федеральной спецслужбы.

В постановлении не раскрываются ни стоимость оборудования, ни его конкретный перечень. Однако The Insider обнаружил в опубликованных планах закупок регионального ГКУ «Управление делами» четыре позиции, прямо связанные с обеспечением этого пограничного управления.

Одна из них предусматривает приобретение БПЛА на 1 146 600 рублей. Еще три — поставку средств связи на общую сумму 2 061 586 рублей.

В назначении закупок средств связи прямо указаны подразделения пограничного управления ФСБ по Западному Арктическому району, выполняющие боевые задачи на российско-украинском участке государственной границы.

Совокупная плановая стоимость четырех закупок составляет 3 208 186 рублей.

Позиция на беспилотники была опубликована в мае 2026 года, а закупки средств связи — в августе. Таким образом, регион планировал снабжать пограничников ФСБ еще до принятия октябрьского постановления.

Пограничное управление по Западному Арктическому району получает технику и от других регионов.

Ямал снабжает то же пограничное управление средствами РЭБ и блокираторами дронов

В декабре 2024 года губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал пограничному управлению ФСБ по Западному Арктическому району средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, системы сброса грузов, блокираторы беспилотников, приборы ночного видения и тепловизоры.

В августе 2026 года пограничники получили от региона еще и квадроцикл с прицепом.

Как сообщало издание «АиФ Ямал», сотрудники управления командируются на российско-украинскую границу. Во время встречи с губернатором пограничники также демонстрировали сбитые украинские беспилотники.

Таким образом, Архангельская область и ЯНАО обеспечивают одно и то же пограничное управление ФСБ, сотрудники которого задействованы в войне против Украины.

В опубликованных сообщениях о ямальских поставках не уточняется, какая часть оборудования приобретена непосредственно за счет окружного бюджета.

В Брянской области пограничников ФСБ снабжают техникой несколько лет подряд

Наиболее подробно практика регионального обеспечения ФСБ прослеживается в Брянской области, граничащей с Украиной.

Еще в июне 2023 года региональное правительство сообщило о приобретении для пограничного управления ФСБ десяти автомобилей «Нива» и десяти снегоболотоходов. Технику закупили по обращению руководства силовых структур.

В декабре того же года губернатор Александр Богомаз передавал силовым ведомствам квадрокоптеры, радиостанции, антидроновые ружья и детекторы беспилотников. Среди получателей назывались ФСБ, Минобороны и Росгвардия.

В феврале 2024 года пограничники ФСБ получили очередную партию антидроновых ружей и радиостанций. Весной и летом 2024 года поставки продолжились, но значительную часть оборудования стали закупать через благотворительные структуры. В мае пограничникам передали оборудование стоимостью 14 млн рублей, приобретенное фондом «Во имя Отечества».

В июне фонд совместно с региональным отделением Народного фронта закупил средства радиоэлектронной борьбы более чем на 200 млн рублей для пограничников ФСБ и группировки войск «Брянск».

Эти 200 млн рублей нельзя целиком относить к расходам на ФСБ: техника предназначалась также подразделениям Минобороны. Кроме того, деньги поступали через благотворительные структуры, а не непосредственно из областного бюджета.

В октябре 2024 года губернатор вновь сообщил о передаче специального оборудования пограничникам. Его приобрели на пожертвования жителей, предприятий и предпринимателей через фонд «Во имя Отечества».

В июне 2025 года областные власти передали пограничному управлению ФСБ 16 тепловизионных наблюдательных комплексов. Оборудование предназначалось для обнаружения беспилотников, включая FPV-дроны, и противодействия их проникновению через границу.

В отличие от ряда предыдущих поставок, эти комплексы, согласно сообщению регионального телевидения, приобрело непосредственно правительство Брянской области по обращению пограничников.

В августе 2025 года ФСБ, Росгвардии и группировке «Брянск» передали 150 индивидуальных детекторов беспилотников «КонтраБАС». Закупку снова организовали благотворительный фонд и Народный фронт. Сколько приборов досталось непосредственно ФСБ, не раскрывается.

В мае 2026 года областные власти сообщили о передаче пограничному управлению сертификата на 20 снегоболотоходов и 20 прицепов для квадроциклов и мотовездеходов.

Ленинградская область объявила о финансировании поставок ФСБ из бюджета

Еще один пример — Ленинградская область.

13 августа 2026 года губернатор Александр Дрозденко сообщил, что фонд «Ленинградский рубеж» передал пограничному управлению ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области беспилотники и средства наблюдения.

Губернатор также объявил о новых поставках до конца 2026 года и в 2027 году. По его словам, часть оборудования будет приобретаться непосредственно за счет областного бюджета, а часть — через фонд.

Ранее, в июне, фонд совместно с компанией «Технотранс» передал пограничникам грузовик, который планировалось оборудовать пулеметной установкой для борьбы с беспилотниками.

При этом бюджетное финансирование будущих поставок пока подтверждено заявлением губернатора, а не сведениями об уже состоявшихся закупках.

Технику для пограничников на украинской границе передают даже с Дальнего Востока

В обеспечении подразделений ФСБ, участвующих в войне против Украины, задействованы не только западные регионы.

В ноябре 2023 года губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Брянскую область и передал служившим там амурским пограничникам квадрокоптеры и тепловизионные монокуляры.

Региональные власти сообщали о бюджетной и спонсорской поддержке участников войны, однако источник финансирования именно этой партии оборудования не раскрывался.

В Хабаровском крае правительство также организовало несколько поставок для пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В августе 2025 года пограничникам передали беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и приборы наблюдения. В сообщениях о поставке указывалось, что оборудование предназначено для сотрудников, выполняющих задачи, связанные с войной против Украины.

В июне 2026 года краевые власти передали тому же управлению квадрокоптеры и квадроциклы.

Одновременно регион обеспечивал техникой и другие силовые структуры. В частности, детекторы беспилотников «Булат» и наземные станции управления, фигурировавшие в сообщениях о передаче оборудования, предназначались Росгвардии, а не ФСБ.

В Камчатском крае в июне 2026 года по поручению губернатора Владимира Солодова пограничному управлению ФСБ по Восточному Арктическому району направили квадроцикл, прицельные комплексы, приборы ночного видения и портативные детекторы беспилотников.

Региональные власти связывали поставку с обеспечением пограничников, выполняющих задачи в зоне войны.

Антидроновые средства для ФСБ передавали также на юге России

В Краснодарском крае в июне 2023 года региональная администрация приобрела для пограничного управления ФСБ внедорожники, разведывательные приборы, антидроновые ружья и другое оборудование. Техника предназначалась в том числе сотрудникам, участвующим в войне против Украины.

В Астраханской области в июле 2024 года губернатор Игорь Бабушкин передал пограничному управлению ФСБ по Калмыкии и Астраханской области средства противодействия беспилотникам, аккумуляторы, приборы ночного видения и другое имущество.

Как сообщало издание AstrakhanPost, оборудование предназначалось для пограничников, участвующих в охране российско-украинской границы. Начальник погрануправления Александр Вахнин подтвердил, что технику получат сотрудники, направляющиеся для выполнения этих задач.

В Курской области губернатор также сообщал о передаче дополнительного оборудования пограничному управлению ФСБ и обещал продолжать его обеспечение. Конкретный состав партии и источник финансирования не раскрывались.

В августе 2026 года власти Карачаево-Черкесии передали пограничному управлению ФСБ бензиновые генераторы, квадроциклы, мотоциклы, резервуары для воды и другое имущество.

Передачу организовали при участии республиканского правительства и Единого республиканского штаба. Оборудование предназначалось для сотрудников, выполняющих задачи по охране государственной границы.

В отличие от поставок в Брянской или Астраханской областях, в перечне переданного Карачаево-Черкесией имущества средства борьбы с беспилотниками не упоминались.

В некоторых регионах ФСБ получает доступ к технике без прямой передачи оборудования

Не все выявленные случаи предполагают закупку имущества исключительно для пограничников.

В январе 2026 года глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о передаче беспилотников центру беспилотной авиации при региональной Авиалесоохране.

Как сообщило региональное министерство природных ресурсов, оборудование приобреталось за счет республиканского бюджета и внебюджетных источников. Его планировали использовать в том числе в интересах пограничного управления ФСБ по Республике Алтай, а также МЧС и природоохранных ведомств. Это пример межведомственного использования техники, а не прямой поставки беспилотников ФСБ.

В Псковской области региональное телевидение сообщало, что пограничное управление ФСБ получает технические средства в том числе при поддержке областного правительства.

Среди оборудования, используемого пограничниками, перечислялись тепловизоры, системы видеонаблюдения, квадрокоптеры и антидроновые ружья. Однако публикация не позволяет установить, какие именно устройства приобрели региональные власти.

В Белгородской области в ноябре 2022 года добровольческое объединение «Ребята, мы с вами» передало пограничникам квадрокоптеры. Подтверждений того, что эту поставку финансировало областное правительство, нет.