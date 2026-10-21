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Новости

Российские регионы тратят деньги на обслуживание растущего госдолга вместо повышения зарплат бюджетникам. Одна из причин — война

The Insider
Правительство Томской области

Правительство Томской области

Власти Томской области перенаправили почти 800 млн рублей из резерва, предназначенного для повышения зарплат бюджетникам, на обслуживание государственного долга. Это следует из постановления правительства региона № 225п, опубликованного 20 октября, обнаружил The Insider. В сентябре и октябре деньги, заложенные на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, на обслуживание госдолга перенаправили и власти Архангельской области. Как писал The Insider, расходы на федерального бюджета России на обслуживание госдолга в 2026 году составляют 8,8%. До полномасштабного вторжения в Украину этот показатель составлял 4,4%.

Правительство Томской области постановило перенаправить в 2026 году 787,3 млн рублей из резерва на повышение зарплат бюджетникам на обслуживание госдолга региона. Речь идет не о погашении основной суммы долга, а о выплате процентов по кредитам.

На 1 октября 2026 года госдолг Томской области составлял 59,5 млрд рублей, из которых 26,7 млрд приходились на бюджетные кредиты, 21,8 млрд — на ценные бумаги, а 11 млрд — на банковские кредиты. При этом задолженность перед коммерческими банками с начала 2026 года выросла более чем вдвое — с 5 млрд до 11 млрд рублей, следует из данных департамента финансов региона.

В сентябре и октябре решение перенаправить средства из резерва на повышение зарплат работникам бюджетной сферы на обслуживание госдолга приняли и власти Архангельской области. В постановлении № 724-пп правительства региона от 28 сентября говорится, что всего из резерва, предназначенного для бюджетников, изымается 258,1 млн рублей, из которых 186,1 млн идут на обслуживание госдолга, а 72 млн — в резервный фонд правительства.

Уже 1 октября власти области приняли новое постановление № 746-пп, которым резерв на повышение зарплат бюджетникам был сокращен на 360,5 млн рублей: из них 180,5 млн пошли на обслуживание госдолга региона, а 180 млн перенаправлены в резервный фонд местного правительства.

Издание «Двина» в марте 2026 года сообщало, что депутаты Архангельского областного собрания приняли поправки в местный бюджет, с помощью которых почти 2 млрд рублей, предназначенных на повышение зарплат бюджетникам, перенаправили на погашение долгов перед коммерческими банками. Власти объясняли такой шаг «уменьшением потребности».

Аналитики «Эксперт РА» в начале 2026 года отмечали, что в 2025-м расходы регионов на обслуживание госдолга выросли почти на 39%, а региональный совокупный госдолг тогда увеличился на 10,6% и составил 3,5 трлн рублей. Это стало самым высоким показателем за последние 15 лет наблюдений.

Например, как писало издание «Фонарь», в одной только Белгородской области расходы местного бюджета на обслуживание госдолга с 2024 года (540 млн рублей) к 2026-му выросли почти в 8 раз (4,24 млрд). При этом в начале 2024-го у Белгородской области вообще не было задолженности перед коммерческими банками. На начало 2025-го она уже составляла 4 млрд рублей, к марту 2025-го — 9 млрд, а на 1 октября 2026-го — 17,9 млрд рублей.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев 13 октября отчитался о встрече с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, во время которой открыто признал, что власти региона «провели серьезную работу по оптимизации расходов». Он уточнил:

«Высвободили более 5 млрд рублей и перераспределили их на мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции, и на поддержку муниципалитетов».

Как писал ранее The Insider, расходы на обслуживание госдолга растут и на федеральном уровне. Так, в 2026 году на эти цели было заложено 3,9 трлн рублей, или 8,8% всех расходов. В 2027 году эти траты, согласно проекту бюджета на следующие три года, вырастут до 9,4%, а в 2029-м — до 10,6%. В 2021 году, последнем до начала полномасштабного вторжения в Украину, на обслуживание госдолга закладывалось 4,4% российского бюджета.

Займы — главный источник финансирования дефицита бюджета РФ, который в этом году вырастет до рекордных с начала военных действий 7,3 трлн рублей, или 3,2% ВВП. В 2027 году Минфин планирует получить 7,7 трлн рублей за счет размещения рублевых гособлигаций; это на 2,3 трлн больше, чем заложено в действующем бюджете. 

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Публикация:«Российские регионы тратят деньги на обслуживание растущего госдолга вместо повышения зарплат бюджетникам. Одна из причин — война»

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