Российские регионы тратят деньги на обслуживание растущего госдолга вместо повышения зарплат бюджетникам. Одна из причин — война

Власти Томской области перенаправили почти 800 млн рублей из резерва, предназначенного для повышения зарплат бюджетникам, на обслуживание государственного долга. Это следует из постановления правительства региона № 225п, опубликованного 20 октября, обнаружил The Insider. В сентябре и октябре деньги, заложенные на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, на обслуживание госдолга перенаправили и власти Архангельской области. Как писал The Insider, расходы на федерального бюджета России на обслуживание госдолга в 2026 году составляют 8,8%. До полномасштабного вторжения в Украину этот показатель составлял 4,4%.

Правительство Томской области постановило перенаправить в 2026 году 787,3 млн рублей из резерва на повышение зарплат бюджетникам на обслуживание госдолга региона. Речь идет не о погашении основной суммы долга, а о выплате процентов по кредитам.

На 1 октября 2026 года госдолг Томской области составлял 59,5 млрд рублей, из которых 26,7 млрд приходились на бюджетные кредиты, 21,8 млрд — на ценные бумаги, а 11 млрд — на банковские кредиты. При этом задолженность перед коммерческими банками с начала 2026 года выросла более чем вдвое — с 5 млрд до 11 млрд рублей, следует из данных департамента финансов региона.

В сентябре и октябре решение перенаправить средства из резерва на повышение зарплат работникам бюджетной сферы на обслуживание госдолга приняли и власти Архангельской области. В постановлении № 724-пп правительства региона от 28 сентября говорится, что всего из резерва, предназначенного для бюджетников, изымается 258,1 млн рублей, из которых 186,1 млн идут на обслуживание госдолга, а 72 млн — в резервный фонд правительства.

Уже 1 октября власти области приняли новое постановление № 746-пп, которым резерв на повышение зарплат бюджетникам был сокращен на 360,5 млн рублей: из них 180,5 млн пошли на обслуживание госдолга региона, а 180 млн перенаправлены в резервный фонд местного правительства.

Издание «Двина» в марте 2026 года сообщало, что депутаты Архангельского областного собрания приняли поправки в местный бюджет, с помощью которых почти 2 млрд рублей, предназначенных на повышение зарплат бюджетникам, перенаправили на погашение долгов перед коммерческими банками. Власти объясняли такой шаг «уменьшением потребности».

Аналитики «Эксперт РА» в начале 2026 года отмечали, что в 2025-м расходы регионов на обслуживание госдолга выросли почти на 39%, а региональный совокупный госдолг тогда увеличился на 10,6% и составил 3,5 трлн рублей. Это стало самым высоким показателем за последние 15 лет наблюдений.

Например, как писало издание «Фонарь», в одной только Белгородской области расходы местного бюджета на обслуживание госдолга с 2024 года (540 млн рублей) к 2026-му выросли почти в 8 раз (4,24 млрд). При этом в начале 2024-го у Белгородской области вообще не было задолженности перед коммерческими банками. На начало 2025-го она уже составляла 4 млрд рублей, к марту 2025-го — 9 млрд, а на 1 октября 2026-го — 17,9 млрд рублей.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев 13 октября отчитался о встрече с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, во время которой открыто признал, что власти региона «провели серьезную работу по оптимизации расходов». Он уточнил:

«Высвободили более 5 млрд рублей и перераспределили их на мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции, и на поддержку муниципалитетов».

Как писал ранее The Insider, расходы на обслуживание госдолга растут и на федеральном уровне. Так, в 2026 году на эти цели было заложено 3,9 трлн рублей, или 8,8% всех расходов. В 2027 году эти траты, согласно проекту бюджета на следующие три года, вырастут до 9,4%, а в 2029-м — до 10,6%. В 2021 году, последнем до начала полномасштабного вторжения в Украину, на обслуживание госдолга закладывалось 4,4% российского бюджета.

Займы — главный источник финансирования дефицита бюджета РФ, который в этом году вырастет до рекордных с начала военных действий 7,3 трлн рублей, или 3,2% ВВП. В 2027 году Минфин планирует получить 7,7 трлн рублей за счет размещения рублевых гособлигаций; это на 2,3 трлн больше, чем заложено в действующем бюджете.