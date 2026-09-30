Россия будет тратить больше на обслуживание госдолга, в 2029 году на это уйдет 10,6% бюджета. До войны этот показатель составлял 4,4%

Доля расходов российского федерального бюджета на обслуживание госдолга в 2027 году вырастет до 9,4%, а в 2029 году — до 10,6%, сообщает Reuters, изучив материалы к проекту бюджета на следующие три года. В бюджете на текущий год на эти цели заложено 3,9 трлн рублей, или 8,8% всех расходов.

В 2021 году, последнем до начала полномасштабного вторжения в Украину, на обслуживание госдолга закладывалось 4,4% российского бюджета.

Согласно прогнозу Минфина, в 2027 году проценты по долгу достигнут 4,6 трлн рублей, что почти равняется расходам на национальную экономику. В 2028 году на обслуживание госдолга понадобится 5,3 трлн рублей, а в 2029-м — 5,7 трлн (это в пять раз больше, чем в 2021 году).

Займы — главный источник финансирования дефицита бюджета РФ, который в этом году вырастет до рекордных с начала военных действий 7,3 трлн рублей, или 3,2% ВВП, отмечает Reuters. В 2027 году Минфин планирует получить 7,7 трлн рублей за счет размещения рублевых гособлигаций; это на 2,3 трлн больше, чем заложено в действующем бюджете.

Ранее в сентябре Владимир Путин назвал размер дефицита бюджета некритичным с точки зрения низкого уровня госдолга России. Однако по прогнозам Минфина ⁠объем госдолга уже в следующем году превысит уровень 20% ВВП, который власти называли безопасным. По оценке министерства, долг РФ вырастет до 21,7% ВВП в 2027 (с 19,9% ВВП в текущем), а в 2029 году достигнет 24,1% ВВП. Отношение долга РФ к ВВП значительно ниже, чем у западных стран, однако Россия, в отличие от них, может брать взаймы только на внутреннем рынке.