В Якутии индексацию зарплат бюджетникам заморозили из-за «непредвиденных трат» на войну против Украины

Правительство Якутии перенесло запланированную индексацию зарплат работникам бюджетной сферы из-за «непредвиденных расходов» на войну против Украины. Об этом говорится в ответе правительства республики на запрос депутата местного заксобрания Нюргуяны Заморщиковой. Изначально индексация должна была произойти 1 июля, однако ее перенесли на 1 сентября. При этом компенсировать бюджетникам два выпавших месяца власти не собираются.

В письме Заморщиковой, которое подписано главой правительства Якутии Кириллом Бычковым, подтверждается, что повышение зарплат бюджетников на 5,4% было перенесено с 1 июля на 1 сентября 2026 года. Там отмечается, что на эти цели «потребность составила порядка 1,5 млрд рублей», однако с деньгами для «прочих» категорий работников бюджетной сферы пришлось повременить «в целях обеспечения дополнительной потребности непредвиденных расходов на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы».

Как сообщало в июне агентство SakhaTime, на 2026 год в Якутии был утвержден бюджет с дефицитом 12,75 млрд рублей. К 1 апреля дефицит уже составлял 9,47 млрд рублей — около 75% от заложенного потолка. Это не помешало главе республики Айсену Николаеву подписать указ об увеличении единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ для участия в войне с Украиной с 2,1 млн до 3 млн рублей.

Заморщикова заявила, что получила множество обращений от граждан, которые просили депутата выяснить, что произошло с индексацией зарплат:

«Я как народный депутат направила запросы премьер-министру республики и в прокуратуру, требуя разобраться. После этого некоторые коллеги из депутатского корпуса и чиновники правительства республики убеждали меня не шуметь: индексация, мол, будет с 1 сентября, но с учетом июля и августа.

За это время меня успели официально обвинить — устами главы комитета по социальной политике, труду и занятости Ил Тумэн Афанасия Постникова — в том, что я ввожу людей в заблуждение. И пожурили: прежде чем делать заявления, „нужно разобраться в вопросе, встретиться с компетентными специалистами, получить достоверную информацию и потом уже делать выводы и доводить информацию до граждан республики“. Мол, никто и не собирался с 1 июля индексировать, ты это придумала».

Депутат подчеркнула, что из письма Бычкова следует: два месяца — июль и август, «на которые закладывались средства в бюджете, просто проигнорированы». Заморщикова пообещала не оставлять эту тему и ждать прокурорской проверки.

Ранее в июле власти Ростовской области вообще отменили индексацию зарплат бюджетников на 4%, запланированную на 1 октября 2026 года. Кроме того, как отмечало издание «Говорит НеМосква», на Сахалине повышение зарплат отменили медицинским работникам на весь 2026 год. На середину августа дефицит региональных бюджетов был зафиксирован в 65 субъектах России. В некоторых из них он достигал или превышал 50%.