WSJ: У хуситов появилась служба, выдающая судам по электронной почте разрешения на проход через Красное море

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы фактически контролируют судоходство в Красном море через малоизвестную систему согласования прохода, согласно которой капитаны обязаны писать запросы на электронную почту группировки, сообщает The Wall Street Journal. Заявки судовладельцев принимает Центр координации гуманитарных операций (HOCC), созданный хуситами в начале 2024 года. Он же рассылает уведомления о введенных движением санкциях.

Формально суда, не связанные с США, Великобританией и Израилем, могут проходить без обращения в HOCC. Однако после того как в июле хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, часть судовладельцев стала заранее запрашивать у центра гарантии безопасности. В письмах капитаны заверяют, что у судна нет связей с этими странами, а нередко и с Саудовской Аравией. Они также обещают соблюдать запрет хуситов на заходы в саудовские порты.

Ответ обычно приходит в течение суток. В сентябре хуситы одобрили проход китайского контейнеровоза Zhong Cheng Chang Ling. В ответе HOCC говорилось:

«Судно может безопасно пройти через Красное море, Баб-эль-Мандеб, Аденский залив и Аравийское море».

Экипажу рекомендовали не выключать систему автоматической идентификации и 16-й канал УКВ-связи, а также держаться подальше от военных кораблей. Разрешение действует семь дней. По словам капитана, обратиться к хуситам ему велела управляющая компания для перестраховки.

Многие суда при этом предпочитают не связываться с хуситами, которых США признали террористической организацией. Международные морские ведомства официально рекомендуют не взаимодействовать с HOCC. По данным WSJ, после объявления блокады в июле число танкеров, проходящих через Баб-эль-Мандеб, сократилось, но затем немного восстановилось.

Только за 10–11 сентября хуситы захватили порт Моха, острова Ханиш, город Дхубаб на берегу Баб-эль-Мандебского пролива и остров Перим напротив него. После этого группировка получила контроль над йеменским побережьем Красного моря. 4 октября глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции против хуситов. 5 октября правительственные силы заявили, что отбили у хуситов портовый город Моха. Военные также сообщили, что вернули районы у Баб-эль-Мандебского пролива и аэропорт Дхубаба, а дорогу между Дхубабом и Мохой перерезали, однако затем операция затормозилась.