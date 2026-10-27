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AP: Россия помогает хуситам и иракским группировкам наводить удары по Саудовской Аравии с помощью своих спутников

The Insider
Фото: AP Photo

Фото: AP Photo

Россия предоставляла поддерживаемым Ираном хуситам и иракским группировкам спутниковую разведку для ударов по нефтяной и военной инфраструктуре Саудовской Аравии, сообщает Associated Press. Об этом агентству рассказали саудовский чиновник, один из высокопоставленных хуситов, еще один источник и частный аналитик. По их словам, данные анализировали и передавали союзникам иранские советники на местах.

Женевская компания AURORAH Geosignal Intelligence изучила 40 ракетных и беспилотных атак на королевство с 1 июля по 19 октября. В каждом случае российские государственные и военные спутники находились над целями за несколько дней до и после удара. Саму передачу данных компания не перехватывала. Ее основатель Наваф Обейд заявил, что специалистам удалось обнаружить «стопроцентное совпадение».

10 сентября дроны из Ирака поразили три насосные станции нефтепровода East-West, по которому Эр-Рияд вывозит нефть в обход Ормузского пролива. С июля над этими участками сосредоточились 11 спутников серии «Космос 2600». Через неделю хуситы атаковали авиабазу имени короля Фахда в Таифе и повредили итальянский истребитель Eurofighter Typhoon. Перед обоими ударами число российских спутников над целями выросло на 50%.

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Раед Кримли ранее говорил, что Иран и хуситы получают разведданные от «элементов в России и Китае». Источник, знакомый с саудовскими расследованиями, сообщил AP, что российские спутники помогли Ирану и в мартовских ударах по авиабазе «Принц Султан» и подразделению ЦРУ в посольстве США в Эр-Рияде.

Накануне парламент Египта одобрил военную помощь Саудовской Аравии для защиты от участившихся атак хуситов — удары по инфраструктуре страны нарушили авиасообщение и экспорт нефти.

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Публикация:«AP: Россия помогает хуситам и иракским группировкам наводить удары по Саудовской Аравии с помощью своих спутников»

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