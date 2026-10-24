Саудовская Аравия расширяет ракетный завод для выпуска более мощных баллистических ракет — Reuters

Саудовская Аравия, по всей видимости, расширяет завод баллистических ракет, чтобы выпускать более крупные твердотопливные ракеты с большей дальностью или более тяжелой боевой нагрузкой. К такому выводу пришли исследователи Института исследований внешней политики (FPRI) Сэм Лэр и Майкл Дуйтсман. Они изучили спутниковые снимки Planet Labs, сделанные с апреля 2025 по сентябрь 2026 года, сообщает Reuters.

На снимках комплекса в Эд-Давадми в 200 км к западу от Эр-Рияда видно новое здание с ямами, в которых топливную смесь заливают в корпуса ракетных двигателей. Оно как минимум вдвое больше здания с уже действующими ямами и окружено стенами для защиты от случайных детонаций. Еще одно новое здание может служить хранилищем. По оценке FPRI, производство может начаться уже в конце года.

Эксперты считают, что завод опирается на китайские технологии. Лэр предположил, что королевство уже выпускает ракеты DF-15, а расширение нужно для производства DF-21 с большей дальностью или похожей ракеты. Научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Саша Брухман сказал:

«У Ирана есть преимущество, потому что его ракеты и дроны могут поразить Саудовскую Аравию в любой точке. Саудовцы могли бы немного сократить этот разрыв».

Reuters отмечает, что расширение завода может усилить оппозицию в Конгрессе США соглашению, по которому Вашингтон поможет Эр-Рияду наладить обогащение урана для энергетики. Противники сделки считают, что в ней недостаточно гарантий против тайного создания ядерного оружия. Королевство такие планы отрицает.

В сентябре The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщала, что разведсообщество США считает, что Саудовская Аравия не отказалась от возможности создать ядерное оружие. Соглашение о помощи королевству в развитии атомной энергетики министры энергетики двух стран подписали 22 июля. Сначала оно ограничивает обогащение урана уровнем ниже 5%, но затем порог может вырасти до 20%.