WP: Разведка США считает, что Саудовская Аравия рассматривает возможность создания ядерного оружия

Американское разведсообщество пришло к выводу, что Саудовская Аравия не отказалась от возможности создать ядерное оружие. Такая оценка содержится в секретных документах, переданных Конгрессу, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Эти данные, как отмечает издание, усилили опасения законодателей насчет соглашения Дональда Трампа о помощи Эр-Рияду в развитии гражданской атомной энергетики.

Сделка открывает американским компаниям путь к ядерным проектам в королевстве на десятки миллиардов долларов. Сначала она ограничивает обогащение урана уровнем ниже 5%, но после дополнительного исследования и письменного соглашения порог может вырасти до 20%. Уран такой степени обогащения можно довольно быстро довести до оружейного. Кроме того, Эр-Рияд не обязан присоединяться к Дополнительному протоколу МАГАТЭ, который дает инспекторам доступ ко всем этапам топливного цикла.

Группа сенаторов-демократов во главе с Эдом Марки и Джеффом Меркли в письме госсекретарю Марко Рубио обвинила администрацию в том, что она «уступает требованиям Саудовской Аравии». Меркли в интервью изданию сказал:

«Если они отказались от намерения создать ядерное оружие, то откажутся и от собственного обогащения и переработки, верно? Они согласятся на масштабные инспекции МАГАТЭ».

Госдеп заявил WP, что США «не поддерживают и не будут поддерживать» саудовскую программу создания ядерного оружия. Власти королевства сослались на слова министра энергетики Абдулазиза бин Салмана, который обещал, что программа будет «мирной». Конгресс рассматривает сделку 90 дней и может ее заблокировать, однако для преодоления вето Трампа нужны две трети голосов.

Министры энергетики США и Саудовской Аравии объявили о подписании соглашения 22 июля. Директор Центра образования в области политики нераспространения (NPEC) Генри Сокольский тогда предупреждал в комментарии The Insider, что сделка может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке, ведь вслед за Эр-Риядом к обогащению урана могут перейти ОАЭ, Турция и Египет. Саудовские власти ранее не раз заявляли, что создадут ядерное оружие, если его получит Иран.