Сделка США и Саудовской Аравии по ядерной энергетике может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке — эксперт

Министры энергетики Саудовской Аравии и США в среду, 22 июля, объявили о подписании соглашения в области ядерной энергетики. Хотя стороны заявили, что будут использовать эти технологии только в мирных целях, потенциально это соглашение открывает для Эр-Рияда возможность создать свое собственное ядерное оружие. Это может спровоцировать гонку вооружений в регионе, считает эксперт.

Так называемое Соглашение 123 предоставляет американским компаниям приоритетный доступ к поставкам ядерных реакторов и топлива для саудовской ядерной энергетической программы. Министр энергетики США Крис Райт назвал это соглашение частью «американского ядерного ренессанса» и заверил, что соглашение соответствует самым высоким стандартам в области безопасности.

Подробности сделки, однако, пока неизвестны. При этом, как писали СМИ накануне, соглашение не включает гарантии, которые могли бы предотвратить использование ядерного топлива и урана для создания оружия. Например, издание NPR пишет, что сделка запрещает Эр-Рияду перерабатывать американские ядерные материалы для производства оружия, но не ограничивает страну в использовании американских технологий для обогащения урана или переработки ядерного топлива. Это позволило бы Саудовской Аравии создать свое собственное ядерное оружие.

Не прописаны в соглашении и более строгие полномочия по надзору для МАГАТЭ — Международного агентства по атомной энергии ООН. В то же время в соглашениях США с другими странами региона — например, ОАЭ — такие положения есть.

Более снисходительное отношение Вашингтона к Эр-Рияду в этом вопросе может подтолкнуть другие страны пересмотреть свои соглашения со Штатами, считает Генри Сокольский, директор Центра образования в области политики нераспространения (NPEC):

«Сейчас мы признаем за Саудовской Аравией „право“ обогащать уран и перерабатывать плутоний. Это, в свою очередь, вероятно спровоцирует у ОАЭ интерес к пересмотру своего ядерного соглашения с США, согласно которому, если Вашингтон предоставит кому-либо из соседей ОАЭ более выгодные условия ядерного сотрудничества, они имеют право потребовать пересмотра своего текущего соглашения. Нынешнее соглашение запрещает ОАЭ производить ядерное топливо. Как пойдет Иран и Саудовская Аравия, так пойдут и ОАЭ. Далее — Турция и Египет. И у Турции, и у Египта строятся крупные энергетические реакторы. Джордж Буш-младший в свое время убеждал Каир и Анкару отказаться от производства ядерного топлива. Обе страны отказались. С учетом саудовской сделки они вполне могут перейти к обогащению и переработке тоже», — говорит эксперт.

Такая сделка де-факто может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке. Сами власти Саудовской Аравии ранее неоднократно заявляли, что если Иран разработает ядерное оружие, они сделают то же самое.

Подобные опасения высказывали и некоторые американские законодатели. Например, в 2019-м нынешний госсекретарь Марко Рубио (тогда он был сенатором) был одним из соавторов законопроекта, который бы запретил любое сотрудничество с Саудовской Аравией в этой сфере без гарантий полной прозрачности. Сейчас Рубио утверждает, что любая подобная сделка будет включать соответствующие гарантии, а саму ее называет вполне «логичным шагом»:

«Если страны решают развивать мирную ядерную программу, мы [Штаты] предпочитаем, чтобы они делали это вместе с нами», — сказал он журналистам.

По словам Сокольского, абсолютно рабочего решения проблемы гарантий нераспространения, однако, не существует. Когда речь идет о мониторинге производства ядерного топлива, его нужно отслеживать в реальном времени с абсолютной точностью, чтобы быть на 100% уверенными, что страны не ведут работу над собственным ядерным оружием. Технически это невозможно.

«Страны, производящие топливо, могут медленно отвлекать небольшой процент продукции на изготовление бомб. Либо же они могут просто отправить инспекторов домой и резко, за считаные часы или дни, накопить большое количество материала, пригодного для создания оружия. Никакого волшебного решения для этой проблемы — гарантий и инспекций — не существует. Именно поэтому Соединённые Штаты предлагали [ограничить круг] стран, производящих ядерное топливо».

Работа по производству ядерного топлива способна приблизить государство к созданию ядерных боезарядов «за несколько недель», считает директор NPEC.

«Если Соединённые Штаты помогут Саудовской Аравии построить завод по обогащению на ее территории, Эр-Рияду останется лишь захватить этот завод и выдворить американцев, чтобы за несколько недель приблизиться к получению количества оружейного материала, достаточного для изготовления бомбы. Отдельно Саудовской Аравии потребуются установка для конверсии, конструкция боезаряда и металлообрабатывающее или станочное оборудование. Но это не так уж и сложно и вполне можно сделать скрытно еще до того, как США завершат строительство завода по обогащению урана на саудовской территории. Короткий ответ: [подготовка к разработке собственной ядерной бомбы может занять у Саудовской Аравии] несколько лет», — резюмирует аналитик.

Страны работали над сделкой на протяжении нескольких лет. Теперь администрации президента США Дональда Трампа предстоит представить ее Конгрессу: тот может заблокировать соглашение в течение 90 дней, но для этого ему потребуется 2/3 голосов, чтобы преодолеть вето президента.