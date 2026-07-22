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Власти США представят Конгрессу соглашение по ядерной энергетике с Эр-Риядом. В нем нет гарантий, исключающих возможное создание ЯО — СМИ

The Insider
Фото: президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в Вашингтоне, ноябрь 2025 / AFP

Фото: президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в Вашингтоне, ноябрь 2025 / AFP

Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшее время представит Конгрессу соглашение с Саудовской Аравией о совместном использовании технологий ядерной энергетики. Оно не включает гарантии, которые могли бы предотвратить использование ядерного топлива и урана для создания оружия. Наблюдатели ранее высказывали опасения, что это может привести к гонке вооружений на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источники пишут Reuters и The Wall Street Journal

По данным собеседников агентства, соглашение будет представлено в ближайшее время — возможно, уже на этой неделе. Документ известен как Соглашение 123 — он будет подписан министрами энергетики двух стран. Действие соглашения будет рассчитано на 30 лет, отмечает WSJ. 

Документ ссылается на раздел 123 Закона США об атомной энергии 1954 года. Этот закон устанавливает условия сотрудничества американских и зарубежных компаний в области ядерной энергетики — то же делает и Соглашение 123. При этом в договоре с Эр-Риядом не установлен так называемый золотой стандарт ядерной промышленности, который бы препятствовал обогащению урана и переработке отработавшего ядерного топлива. Последние два процесса позволили бы стране создать свое собственное ядерное оружие. 

Критерии нераспространения уже давно стали камнем преткновения в обсуждениях сотрудничества США и Саудовской Аравии. Это соглашение обсуждалось еще в 2019 году, и Эр-Рияд не хотел его подписывать тогда именно по этой причине. 

В прошлом году США и Саудовская Аравия наконец подписали предварительное соглашение. Тогда министр энергетики США Крис Райт также говорил журналистам, что саудовские власти не согласились с девятью критериями нераспространения — перечнем правил, которые должны соблюдать государства, чтобы исключить создание своей ядерной бомбы. 

Соглашение, которое представят Конгрессу сейчас, также не включает «Дополнительный протокол», который предоставляет Международному агентству по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) широкие и более строгие полномочия по надзору за положением в стране, — среди них было, например, право проводить внезапные инспекции. 

Договор между двумя странами предстоит обсудить Конгрессу США. У него будет 90 дней на предоставление возражений. Конгресс может и заблокировать соглашение: для этого ему нужно будет принять совместную резолюцию и собрать две трети голосов для преодоления президентского вето. 

Ранее при этом американские законодатели уже высказывали опасения по поводу того, что подобные соглашения могут спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке. Демократы в Сенате, например, настаивали, что Соглашение 123 обязательно должно включать «Дополнительный протокол» для МАГАТЭ.

Эта тревога возросла на фоне того, как власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что если Иран разработает ядерное оружие, они сделают то же самое. Так, в 2018-м наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в интервью CBS сказал: 

«Саудовская Аравия не хочет приобретать ядерную бомбу, но, несомненно, если Иран разработает ядерную бомбу, мы последуем его примеру как можно скорее».

Эр-Рияд также не раз озвучивал свое намерение «зарезервировать» право на возможность обогащать уран. С «золотым стандартом» в области ядерной энергетики ранее соглашались другие страны — например, ОАЭ в 2009 году, подписывая соответствующее соглашение со Штатами. 

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