Белый дом направил в Конгресс доклад о необходимости передачи Саудовской Аравии ядерных технологий — Bloomberg

США намерены передать Саудовской Аравии технологии обогащения урана и переработки плутония, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, направленные Белым домом в Конгресс. Трехстраничный доклад, который администрация Трампа разослала законодателям, обосновывает ядерное сотрудничество с королевством тем, что оно отвечает интересам безопасности США и позволит Вашингтону лучше контролировать саудовскую программу.

«Саудовская Аравия — важный партнер США на Ближнем Востоке», — говорится в официальном заявлении Белого дома. Администрация Трампа характеризует соглашение как «договоренность о мирной ядерной энергетике» и основу для долгосрочного партнерства.

Как отмечает Bloomberg, критики расценивают произошедшее как грубое нарушение норм нераспространения. Бывший директор МАГАТЭ Роберт Келли, руководивший инспекциями в Ираке и Ливии, заявил:

«Идея, что администрация готова дать Саудовской Аравии возможности, за которые она бомбит Иран, выглядит лицемерно, и этот шаг является беспрецедентным».

На слушаниях в Конгрессе госсекретарь по вопросам разоружения Томас ДиНанно отказался обсуждать детали сделки, сославшись на то, что она еще не подписана, однако заверил, что администрация будет «обеспокоена любой ядерной программой» за рамками режима нераспространения. В то же время, как отмечается, Эр-Рияд давно предупреждает: если Иран получит ядерное оружие, королевство последует его примеру. По мнению экспертов, опрошенных изданием, Иран мог бы создать ядерное оружие за несколько месяцев или меньше — при наличии политического решения и отсутствии противодействия.

Ранее сообщалось о новых ударах по ядерным объектам Ирана. Так, один из них пришелся по объекту в Парчине, на котором, как считают американские власти, производятся баллистические ракеты и который использовался для работ по созданию ядерного оружия.

Как отметила в беседе с The Insider американистка Александра Филиппенко, интерес Трампа в войне с Ираном — это интерес человека, сконцентрированного на президентском наследии: