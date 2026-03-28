В Иране атакован военный комплекс и два сталелитейных завода

The Insider
Последствия удара по сталелитейному заводу в Исфахане

Последствия удара по сталелитейному заводу в Исфахане

Производство на крупном иранском сталелитейном предприятии в Ахвазе было приостановлено, поскольку производственные линии были повреждены израильскими авиаударами. Об этом сообщает иранская газета Shargh со ссылкой на заявление Khouzestan Steel Company, владеющей заводом. 

Кроме того, как сообщает иранское информагентство IRIB, атаке подвергся сталелитейный завод в провинции Исфахан, принадлежащий Mobarakeh Steel Company, крупнейшей в стране. «Иран является десятым по величине производителем стали в мире. Иранцы с самого первого дня понимали, что ядерная проблема — всего лишь предлог для уничтожения Ирана», — говорится в сообщении. Обе компании находятся под санкциями США с конца 2010-х годов. 

Губернатор провинции Мехди Джамалинеджад заявил, что в результате удара по Исфахану один человек погиб и 15 получили ранения. В ответ на эти удары Иран пообещал ответить ударами по производствам стали и алюминия в ОАЭ и Бахрейне. 

Telegram-канал Vahid Online, регулярно публикующий неподцензурную информацию из Ирана, выложил видео ночного удара по деревне Парчин на юго-востоке страны. Telegram-канал Rerum Novarum опубликовал видео, снятое уже после удара с другого ракурса: на кадрах видны столбы густого черного дыма. Израильское медиа Ynet со ссылкой на заявления ЦАХАЛ и анализ спутниковых снимков сообщает, что в результате авиаудара был поражен объект «Талкан-2» на территории секретного военного комплекса, где испытывались взрывчатые вещества. При этом, вероятно, использовались противобункерные бомбы, оставившие три глубокие воронки в бетонном защитном саркофаге объекта. В октябре 2024-го он уже подвергался бомбардировкам, однако после этого были проведены работы по восстановлению. По мнению американского исследователя Давида Олбрайта, комплекс в Парчине производил баллистические ракеты и использовался для работ по созданию ядерного оружия. 

