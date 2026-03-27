Израиль атаковал тяжеловодный ядерный реактор в Иране и завод по производству уранового концентрата

Пораженный завод по производству уранового концентрации в Йезде. Фото: Reuters

Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Хондабе (Арак), где расположен в том числе тяжеловодный реактор, и завод по производству тяжелой воды. Об этом сообщило агентство Fars (1,2), также об атаке на Арак объявила пресс-служба ЦАХАЛа. 

В пресс-релизе израильской армии заявляется, что тяжелая вода, производившаяся в Араке, могла использоваться для обогащения плутония до оружейного уровня и как источник нейтронов для ядерного оружия. Впрочем, в релизе отмечается, что реактор в Араке, способный производить плутоний, сейчас не функционирует во исполнение ядерного соглашения 2015 года. Официально он строился в исследовательских и медицинских целях. 

По заявлению иранских властей при атаках на Хондаб никто не погиб, угроз для гражданского населения нет.  

Также атаке подвергся завод по производству уранового концентрата в иранской провинции Йезд. Пресс-служба ЦАХАЛ назвала его «уникальным в своем роде». 

«Этот завод является единственным в своем роде в Иране, где добываемое из земли сырье подвергается механической и химической обработке, чтобы впоследствии использоваться в качестве исходного материала для обогащения урана. Это очень важный процесс для программы создания ядерного оружия, продвигаемой режимом, и он представляет собой начало цепочки создания стоимости, необходимой для производства ядерного оружия», — говорится в заявлении. Агентство Fars также сообщило об атаке и заявило, что радиоактивного загрязнения не произошло. 

