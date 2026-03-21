Иран заявил об атаке на ядерный объект в Натанзе со стороны США и Израиля

Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что утром 21 марта объект по обогащению урана в Натанзе — комплекс имени Ахмади Рошана — подвергся повторной атаке. В заявлении утверждается, что удар был нанесен силами США и Израиля и является нарушением международного права, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По данным организации, после атаки не зафиксировано утечек радиоактивных материалов и угрозы для жителей прилегающих районов нет. Другие детали возможного ущерба в сообщении не приводятся.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что было уведомлено Ираном об атаке на ядерный объект в Натанзе. В агентстве отметили, что повышения уровня радиации за пределами объекта не зафиксировано, и сообщили, что продолжают проверку поступившей информации. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны к военной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии.

Независимого подтверждения самого факта удара на момент публикации нет: международные СМИ и агентства ссылаются преимущественно на иранские официальные и полуофициальные источники. Заявлений со стороны США или Израиля не поступало.

Ранее, 1 марта, Иран уже обвинял США и Израиль в ударе по объекту в Натанзе. Тогда представитель страны при Международном агентстве по атомной энергии Реза Наджафи заявлял, что атака была нанесена по «мирным ядерным объектам», однако независимых подтверждений этому также не появилось. Впоследствии в МАГАТЭ сообщили, что не располагают данными о повреждении иранских ядерных объектов или атаке на них.

