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Новости

Хуситы заявили об атаке на Минобороны Саудовской Аравии, объекты Saudi Aramco и два аэропорта. США эвакуируют дипломатов из страны

The Insider
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Йеменские хуситы заявили, что за последние 48 часов атаковали Министерство обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Янбу и два международных аэропорта – в Абхе и Даммаме. Сообщение об этом появилось на официальном новостном портале хуситов. Ранее саудовские власти сообщили о трех погибших и пострадавших в результате атаки в среду вечером.

По данным саудовских властей, в результате атаки на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме погибли два человека, еще восемь получили ранения. Еще два человека погибли от обломков беспилотника, сбитого средствами ПВО над нефтяным месторождением Шайба.

На фоне эскалации США распорядились вывезти из Саудовской Аравии сотрудников американских государственных ведомств, не занятых на критически важных направлениях, и членов их семей. По словам представителя Госдепартамента США, поддерживаемые Ираном хуситы активизировали атаки на королевство, в том числе на гражданские аэропорты и другую критически важную инфраструктуру.

В Госдепартаменте предупредили, что ситуация может быстро обостриться. При этом ведомство опровергло более ранние сообщения о том, что США также распорядились вывезти членов семей американских дипломатов из других стран Персидского залива.

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Публикация:«Хуситы заявили об атаке на Минобороны Саудовской Аравии, объекты Saudi Aramco и два аэропорта. США эвакуируют дипломатов из страны»

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