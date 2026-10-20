Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82.85

EUR

93.23

OIL

108.34

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

121

 

 

 

 

 

Новости

Британия отправит истребители Typhoon защищать Саудовскую Аравию от атак хуситов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Великобритания задействует истребители Typhoon Королевских ВВС, чтобы защищать саудовские города и критическую инфраструктуру Саудовской Аравии от ударов проиранских хуситов с воздуха. Об этом объявило министерство обороны страны, передает Reuters. В ведомстве подчеркнули, что самолеты будут выполнять только оборонительные задачи и не станут атаковать позиции хуситов.

В Лондоне считают, что атаки группировки угрожают стабильности в регионе, поставкам энергоносителей и торговым маршрутам. Министр обороны Уэс Стритинг назвал удары по Саудовской Аравии «отвратительными» и отметил, что нападение на аэропорт Эр-Рияда показывает, насколько далеко хуситы готовы зайти в эскалации. Он заявил:

«Именно поэтому сегодня я одобрил дополнительную военную поддержку. Истребители Typhoon будут выполнять оборонительные вылеты, чтобы защищать воздушное пространство Саудовской Аравии от дронов и ракет».

Решение принято по просьбе саудовского правительства, которую в начале октября обещал рассмотреть премьер-министр Энди Бёрнем. Помимо истребителей, Британия направит военно-транспортный самолет Atlas A400M и военных советников. Так Лондон расширит помощь, объявленную в сентябре, — тогда в регион отправили самолет-заправщик Voyager, но не боевую авиацию.

В последние недели хуситы усилили удары по саудовским нефтяным объектам и другой инфраструктуре на фоне обострения конфликта в Йемене. По данным йеменских властей, 19 октября удар группировки по лагерю, где готовили поддерживаемые Эр-Риядом правительственные силы безопасности, унес жизни 58 человек.

10 октября в результате ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще 309 пострадали, сообщало Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Это была третья атака на аэропорт за неделю, всего в них погибли не менее 16 человек. Саудовская коалиция обвинила в нападении хуситов, а Дональд Трамп допустил, что США присоединятся к ударам по группировке.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Британия отправит истребители Typhoon защищать Саудовскую Аравию от атак хуситов»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  4. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины
  5. Тяжело в лечении: введение «крепостного права» для врачей привело к провалу набора в медвузы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте