Британия отправит истребители Typhoon защищать Саудовскую Аравию от атак хуситов

Великобритания задействует истребители Typhoon Королевских ВВС, чтобы защищать саудовские города и критическую инфраструктуру Саудовской Аравии от ударов проиранских хуситов с воздуха. Об этом объявило министерство обороны страны, передает Reuters. В ведомстве подчеркнули, что самолеты будут выполнять только оборонительные задачи и не станут атаковать позиции хуситов.

В Лондоне считают, что атаки группировки угрожают стабильности в регионе, поставкам энергоносителей и торговым маршрутам. Министр обороны Уэс Стритинг назвал удары по Саудовской Аравии «отвратительными» и отметил, что нападение на аэропорт Эр-Рияда показывает, насколько далеко хуситы готовы зайти в эскалации. Он заявил:

«Именно поэтому сегодня я одобрил дополнительную военную поддержку. Истребители Typhoon будут выполнять оборонительные вылеты, чтобы защищать воздушное пространство Саудовской Аравии от дронов и ракет».

Решение принято по просьбе саудовского правительства, которую в начале октября обещал рассмотреть премьер-министр Энди Бёрнем. Помимо истребителей, Британия направит военно-транспортный самолет Atlas A400M и военных советников. Так Лондон расширит помощь, объявленную в сентябре, — тогда в регион отправили самолет-заправщик Voyager, но не боевую авиацию.

В последние недели хуситы усилили удары по саудовским нефтяным объектам и другой инфраструктуре на фоне обострения конфликта в Йемене. По данным йеменских властей, 19 октября удар группировки по лагерю, где готовили поддерживаемые Эр-Риядом правительственные силы безопасности, унес жизни 58 человек.

10 октября в результате ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще 309 пострадали, сообщало Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Это была третья атака на аэропорт за неделю, всего в них погибли не менее 16 человек. Саудовская коалиция обвинила в нападении хуситов, а Дональд Трамп допустил, что США присоединятся к ударам по группировке.