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В аэропорту Эр-Рияда прогремел взрыв, пассажиров эвакуировали. На этой неделе хуситы уже дважды атаковали его, погибли четыре человека

The Insider
Фото: Social Media / via REUTER

Фото: Social Media / via REUTER

В международном аэропорту Эр-Рияда раздался громкий взрыв, после чего туда приехали больше десятка машин скорой помощи, а из части помещений эвакуировали пассажиров. Об этом Reuters рассказали очевидец и осведомленные источники.

Инцидент произошел на фоне участившихся ракетных ударов, которые проиранские йеменские хуситы наносят по королевству. На этой неделе аэропорт уже дважды подвергался атакам, тогда погибли четыре человека, еще несколько получили ранения, серьезно пострадал один самолет. Хуситы призвали авиалайнеры избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, объявив его зоной военных операций после того, как поддерживаемое Эр-Риядом правительство Йемена в начале октября начало против них наступление.

По данным Flightradar24, все рейсы в Эр-Рияд были отменены или перенаправлены, а в какой-то момент над аэропортом находился лишь один вертолет. Администрация аэропорта попросила пассажиров перед поездкой связаться с авиакомпаниями и проверить статус рейса. Etihad Airways и Qatar Airways отменили несколько рейсов между своими хабами и саудовской столицей, часть отмен продлится до понедельника.

Еще после атак в четверг и в начале недели ряд перевозчиков приостановил или отменил полеты в Эр-Рияд. Это случилось незадолго до крупных конференций по энергетике и инвестициям, которые должны пройти в городе. В субботу их организаторы заявили, что мероприятия состоятся по плану, и заверили участников в их безопасности.

В сентябре хуситы вышли к стратегически важному острову Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. До этого группировка взяла портовый город Моха. По данным агентства, наступление хуситов вдоль побережья Красного моря напрямую координировал иранский КСИР, который стремился открыть новый фронт в войне Тегерана с США. Именно после этого была объявлена поддержанная Эр-Риядом операция признанного йеменского правительства против группировки.

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Публикация:«В аэропорту Эр-Рияда прогремел взрыв, пассажиров эвакуировали. На этой неделе хуситы уже дважды атаковали его, погибли четыре человека»

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