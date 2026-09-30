Название группировки «Ансар Аллах» буквально можно перевести как «сподвижники Аллаха». Это вооруженная политическая и религиозная группировка из северного Йемена, которая защищает права шиитского мусульманского меньшинства страны — зайдитов. Появилась в 1990-х годах.

Более распространенное название сторонников «Ансар Аллах» — хуситы — пошло от имени основателя движения Хусейна аль-Хути. Он был убит в 2004-м и с тех пор движением фактически руководит его брат Абдул Малик аль-Хути. Хуситы считают себя частью так называемой «Оси сопротивления» — неформального альянса на Ближнем Востоке, который возглавляет Иран. Наряду с ХАМАС или «Хезболлой» они выступают против Израиля, США и Запада в целом.

Конфликт берет начало еще в нулевых, когда хуситы восстали против правления президента Абдуллы Салеха, потребовав для себя большей автономии на севере Йемена. Новый виток противостояния начался с «арабской весной» (начало 2010-х), а в 2014-м боевики захватили столицу Сану. С 2014 года в Йемене тянется гражданская война между правительственными войсками и хуситами.

Только в 2022 году сторонам удалось заключить более-менее стабильное перемирие и режим прекращения огня по всей территории Йемена. Он начал распадаться в этом году.