Международно признанное правительство Йемена в понедельник, 28 сентября, одобрило мобилизацию в стране, чтобы противостоять боевикам из числа хуситов. За последний месяц группировка взяла под свой контроль ряд стратегически важных объектов на Красном море.
Хотя правительство пообещало боевикам амнистию за переход на его сторону, такой массовый исход маловероятен. Сам конфликт может снова вернуться к вялотекущей фазе, как это было до перемирия 2022 года, а мобилизация вряд ли поможет из-за кризиса в правительственном лагере, считают опрошенные The Insider эксперты.
Что случилось?
На этой неделе парламент Йемена одобрил всеобщую мобилизацию и ввел в стране чрезвычайное положение. Это стало ответом на эскалацию конфликта с боевиками движения «Ансар Аллах» — иначе известными, как хуситы.
Кто вообще такие хуситы?
Название группировки «Ансар Аллах» буквально можно перевести как «сподвижники Аллаха». Это вооруженная политическая и религиозная группировка из северного Йемена, которая защищает права шиитского мусульманского меньшинства страны — зайдитов. Появилась в 1990-х годах.
Более распространенное название сторонников «Ансар Аллах» — хуситы — пошло от имени основателя движения Хусейна аль-Хути. Он был убит в 2004-м и с тех пор движением фактически руководит его брат Абдул Малик аль-Хути. Хуситы считают себя частью так называемой «Оси сопротивления» — неформального альянса на Ближнем Востоке, который возглавляет Иран. Наряду с ХАМАС или «Хезболлой» они выступают против Израиля, США и Запада в целом.
Конфликт берет начало еще в нулевых, когда хуситы восстали против правления президента Абдуллы Салеха, потребовав для себя большей автономии на севере Йемена. Новый виток противостояния начался с «арабской весной» (начало 2010-х), а в 2014-м боевики захватили столицу Сану. С 2014 года в Йемене тянется гражданская война между правительственными войсками и хуситами.
Только в 2022 году сторонам удалось заключить более-менее стабильное перемирие и режим прекращения огня по всей территории Йемена. Он начал распадаться в этом году.
Хуситы в Йемене и так контролируют значительную часть побережья Красного моря, включая столицу Сану, а в сентябре этого года взяли под контроль ключевой йеменский порт Моха, а затем — остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Вот так подконтрольная хуситам территория выглядит сейчас:
Хотя контролируют они примерно четверть территории страны, на ней проживает бóльшая часть населения Йемена: порядка 30 млн человек.
За счет недавних территориальных приобретений хуситам удалось закрепиться на берегу пролива, который отделяет Красное море от Аравийского и является важным торговым маршрутом в регионе. Саму группировку также поддерживает Иран, который уже блокирует в регионе Ормузский пролив — один из крупнейших экспортных коридоров нефти. Успехи хуситов могут дать серьезное преимущество Ирану в его продолжающейся войне с США.
Обещания амнистии
В своем обращении накануне объявления мобилизации в Йемене лидер страны Рашад аль-Алими пообещал хуситам амнистию, если те сложат оружие и перейдут на сторону правительства.
Массовый такой переход, однако, вряд ли возможен, считают опрошенные The Insider эксперты. Отдельные случаи перехода на сторону правительства среди хуситов были, отмечает востоковед Марианна Беленькая, однако к распаду движения или каким-то существенным изменениям это не привело.
«Переход хуситов на сторону правительства маловероятен. Хуситы вообще не признают правительство в Йемене, называя его правительством-гостиницей имея в виду, что лидеры этого правительства и сам Рашад Аль-Алими чаще пребывают в отеле Ритц-Карлтон в Эр-Рияде.
И, как мне говорил один из членов политбюро хуситов Мухаммад аль-Бухайти: „Какой смысл разговаривать с этим правительством, если можно напрямую вести переговоры с Саудовской Аравией?“ Объявление мобилизации и возможности амнистии — это скорее пропагандистский ход международно признанных йеменских властей на внутреннюю аудиторию», — говорит востоковед и эксперт центра NEST Руслан Сулейманов.
Вернуть Сану, или Эскалация старого конфликта
Возвращение столицы под контроль правительственных войск аль-Алими было заявлено как одна из целей йеменских властей. Аналитики, однако, сходятся во мнении, что ее достижение нереалистично, по крайней мере сейчас:
«Возвращение Саны остается общей целью правительства Йемена, но с каждым днем она выглядит всё труднее достижимой. В нынешней ситуации правительство теряет районы, которые ранее находились под его контролем, и это еще больше осложняет разговоры о возвращении столицы.
Я не считаю возвращение Саны реалистичным без серьезного сдвига в балансе сил. Для этого может потребоваться гораздо более широкая война и значительно более высокий уровень региональной и международной вовлеченности во главе с Саудовской Аравией и США, возможно, в рамках более широкой коалиции», — говорит сотрудник йеменского независимого аналитического центра Sana'a Center Мурад Аль-Эфри.
Опрошенные редакцией эксперты также отмечают кризис в правительственном лагере: против хуситов воюют разные формирования со своими командирами и интересами, отсюда и проблемы с координацией. Их мобилизация не решит. Этими проблемами и воспользовались хуситы во время сентябрьского наступления, поясняет Мурад Аль-Эфри:
«Хуситы вступили в бой с более централизованной структурой командования и четкой целью: захватить прибрежные районы и Баб-эль-Мандебский пролив. Наступление готовилось долго, и группировка опиралась на накопленную иранскую поддержку и военный опыт.
Еще одним фактором стала слабость авиационного прикрытия и оперативной поддержки в критические моменты. Это вызвало замешательство среди бойцов и способствовало стремительности отступления. Так что проблема была не просто в числе бойцов. Произошедшее на побережье обнажило более глубокую проблему командования, управления и координации».
Нынешнюю эскалацию, впрочем, сложно назвать переломом в войне. Скорее это серьезное изменение курса со стороны признанного правительства Йемена, говорит Беленькая:
«После нескольких лет относительного затишья власти снова делают ставку на военное давление».
Конфликт, по мнению востоковеда Сулейманова, может вернуться к его вялотекущей фазе 2015–2022 годов: стороны периодически захватывают те или иные территории, перехватывают друг у друга инициативу, но существенного прорыва нет.
Аналитик Sana'a Center Мурад Аль-Эфри также допускает возвращение к полномасштабной войне:
«Саудовская Аравия вряд ли легко смирится с контролем хуситов над Баб-эль-Мандебом, особенно в свете хуситских угроз в адрес королевства и атак на жизненно важную инфраструктуру. Пролив также крайне важен для саудовского экспорта нефти и торговли, особенно после сбоев, наблюдавшихся в Ормузском проливе. <...> Хуситы тем временем тоже проводят мобилизацию в приграничных районах, а правительственные силы продолжают реорганизовываться».
Возвращение полномасштабной войны, однако, дорого обойдется не только Саудовской Аравии, но и всему региону. В таком случае можно ожидать войны на истощение против хуситов, чтобы ослабить их позиции. На начальном этапе цель у правительственных войск скорее будет в том, чтобы «не дать хуситам превратить недавние приобретения на побережье в постоянную реальность, меняющую баланс сил в Йемене и во всём регионе», считает эксперт.