Йемен объявил о начале масштабной операции против хуситов. В наступлении могут задействовать более 100 тысяч военных

Глава международно признанного Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военных операций против хуситов с целью вернуть оставшиеся под их контролем территории и распространить власть правительства на всю страну. Он сообщил о переходе «от этапа подготовки» к военной операции после того, как, по его словам, были исчерпаны возможности для деэскалации.

Аль-Алими также пообещал амнистию бойцам хуситов, которые сложат оружие, и призвал жителей подконтрольных движению районов сотрудничать с правительственными войсками. Все военные, силовые и гражданские государственные структуры переведены в режим полной готовности до окончания операции.

В операции задействуют более 100 тысяч военных

За два дня до заявления аль-Алими Reuters сообщил со ссылкой на шесть региональных и западных источников, что Саудовская Аравия готовит наступление против хуситов. Рассматривались два варианта: ограниченная операция для возвращения района Баб-эль-Мандебского пролива или значительно более масштабное наступление одновременно в провинциях Эль-Байда, Мариб, Таиз и Эль-Джауф.

Как отмечает агентство, в зависимости от выбранного варианта в операции могут задействовать более 100 тысяч йеменских военных. Наземное наступление должны вести поддерживаемые Эр-Риядом йеменские формирования, а Саудовская Аравия — наносить авиаудары.

По словам одного из собеседников журналистов, США предоставляют Эр-Рияду разведывательную информацию и данные для выбора целей. Однако Дональд Трамп ранее отказался удовлетворить просьбу наследного принца Мухаммеда бин Салмана о непосредственном участии американской авиации в ударах по хуситам. Пакистан направил военное оборудование и советников, а Саудовская Аравия использует в Йемене ранее приобретенные турецкие беспилотники, писал Reuters.

За два дня хуситы захватили как минимум четыре важных пункта у Красного моря

The Insider подсчитал, что только за 10–11 сентября хуситы захватили как минимум четыре важных пункта на западном побережье и непосредственно у Баб-эль-Мандебского пролива. 10 сентября они взяли крупный порт Моха и острова Ханиш. На следующий день группировка захватила город Дхубаб непосредственно на берегу Баб-эль-Мандеба и расположенный напротив него остров Перим. После этого Reuters сообщал, что хуситы получили контроль над йеменским побережьем Красного моря.

Саудовская Аравия использует маршрут через Красное море как один из способов вывоза нефти в обход Ормуза. В сентябре опрошенные The Insider эксперты предупреждали, что продвижение хуситов непосредственно к узкой части пролива позволит им угрожать судоходству не только дальнобойными ракетами и беспилотниками, но и оружием меньшей дальности с берега.

29 сентября парламент Йемена одобрил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами. Позже опрошенные The Insider востоковеды отмечали, что сама по себе мобилизация вряд ли позволит быстро изменить ситуацию из-за раздробленности антихуситских сил, однако возвращение Саудовской Аравии к масштабным боевым действиям может означать возобновление полномасштабной войны после нескольких лет относительного затишья.

Новая эскалация уже привела к массовому перемещению населения. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, за последние недели свои дома покинули десятки тысяч человек. В контролируемых правительством районах 74% домохозяйств не хватает продовольствия.