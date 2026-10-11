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Новости

При ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 ранены. Трамп допустил участие США в ударах по хуситам

The Insider
UGC / AP

UGC / AP

В результате ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще 309 получили ранения, сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Это третья атака на аэропорт за неделю. Саудовская военная коалиция обвинила в нападении поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Президент США Дональд Трамп допустил, что американские военные присоединятся к ударам Саудовской Аравии по группировке.

Среди погибших четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также граждане США, Египта, Иордании, Сирии, Судана и Палестины. Некоторые из 309 пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным Associated Press, ракета попала в комплекс, где расположены терминалы 3 и 4, обслуживающие внутренние рейсы. В результате удара часть потолка возле одного из выходов на посадку обрушилась, рассказал Reuters очевидец.

Аэропорт приостановил работу, прибывающие самолеты перенаправили в другие города. По информации Flightradar24, закрытие продлили до вечера 11 октября. Еще после предыдущих атак авиакомпании Lufthansa, Air India, Etihad Airways и другие перевозчики начали отменять рейсы в Эр-Рияд. Lufthansa приостановила полеты до 16 октября.

Атакован один из крупнейших аэропортов Саудовской Аравии

Как выяснил The Insider, в феврале 2026 года аэропорт завершил масштабное перераспределение рейсов между терминалами. Терминалы 3 и 4, по комплексу которых пришелся удар, выделили для внутренних рейсов саудовских авиакомпаний. В результате модернизации их годовую пропускную способность планировалось увеличить с 16 до 25 млн пассажиров.

Согласно официальной статистике, в 2025 году аэропорт Эр-Рияда обслужил 40,8 млн пассажиров, уступив по этому показателю в Саудовской Аравии только аэропорту Джидды. В среднем через него проходило почти 112 тысяч пассажиров в сутки, подсчитал The Insider. За тот же год аэропорт обслужил около 297 тысяч рейсов — в среднем более 800 ежедневно.

Еще 9 октября Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) расширило предупреждение об опасности полетов над Саудовской Аравией. Ведомство указало, что повторяющиеся ракетные атаки и работа противовоздушной обороны создают риск для гражданских самолетов, в том числе из-за возможной ошибочной идентификации целей и падения обломков ракет. Авиационная организация OPSGROUP рекомендовала перевозчикам полностью избегать воздушного пространства королевства.

Атаки произошли накануне крупных международных мероприятий в Эр-Рияде. С 10 по 14 октября здесь проходит Всемирный нефтяной конгресс, а на 26–29 октября запланирована инвестиционная конференция Future Investment Initiative. Организаторы обоих мероприятий сообщили Reuters, что не намерены их отменять. При этом министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин отказался от поездки и решил участвовать в мероприятиях дистанционно.

Трамп рассматривает возможность вступления США в боевые действия

Дональд Трамп сообщил журналистам, что Вашингтон рассматривает возможность присоединения к саудовским ударам по хуситам. Он назвал произошедшее неприемлемым и сказал, что намерен обсудить ситуацию с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Госсекретарь США Марко Рубио осудил нападение, подтвердив гибель американского гражданина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также осудил удар по гражданскому объекту.

Саудовская военная коалиция назвала атаку военным преступлением и пообещала ответить. Хуситы, ранее взявшие на себя ответственность за другие удары по аэропорту, пока не подтвердили причастность к нападению 10 октября. В результате двух предыдущих атак за неделю погибли еще четыре человека. Общее число погибших в трех нападениях достигло как минимум 16.

Ранее The Insider писал, что 4 октября глава международно признанного Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против хуситов. По данным Reuters, в наступлении могут задействовать более 100 тысяч йеменских военных при авиационной поддержке Саудовской Аравии.

Операция началась после того, как хуситы в сентябре захватили несколько стратегически важных объектов на побережье Красного моря, включая порт Моха и остров Перим у Баб-эль-Мандебского пролива. Только за 10–11 сентября группировка захватила как минимум четыре важных населенных пункта и острова. Контроль над этой территорией позволяет хуситам угрожать международному судоходству в одном из важнейших проливов мира.

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Публикация:«При ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 ранены. Трамп допустил участие США в ударах по хуситам»

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