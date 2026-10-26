Египет окажет военную помощь Саудовской Аравии на фоне участившихся атак хуситов

Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии для защиты от атак йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на египетских парламентариев и местные СМИ. Это решение может напрямую вовлечь Каир в расширяющийся региональный конфликт, отмечает агентство. Пока не сообщается, какую именно военную помощь Египет готов предоставить Саудовской Аравии и направит ли он туда войска.

Неделей ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к парламенту с просьбой разрешить военную поддержку Саудовской Аравии, если Эр-Рияд запросит помощь. При этом ас-Сиси подчеркнул, что участие Египта будет ограничено защитой саудовской территории и границ и не предполагает наступательных операций в Йемене.

В последние недели хуситы усилили атаки на Саудовскую Аравию. Под ударами оказались международный аэропорт Эр-Рияда и объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Атаки нарушили авиасообщение и поставки нефти на экспорт. Обострение происходит на фоне войны США и Израиля против Ирана, в которую оказались вовлечены и другие страны региона.

Кроме того, действия хуситов угрожают судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе — стратегическом морском коридоре между Красным морем и Аденским заливом. Через него проходит один из маршрутов к Суэцкому каналу, который имеет ключевое значение для египетской экономики.

Египет неоднократно осуждал нападения Ирана и поддерживаемых им группировок на страны Персидского залива, но до сих пор не участвовал в текущем конфликте напрямую. В 2015 году Каир присоединился к возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая вмешалась в гражданскую войну в Йемене на стороне международно признанного правительства. Египет направил военные корабли для защиты судоходства в Красном море, пообещал авиационную поддержку и отправил около восьмисот военнослужащих. Однако их участие в наземных боевых действиях было ограниченным.

Саудовская Аравия — один из важнейших политических и финансовых партнеров Египта. При ас-Сиси королевство предоставляло Каиру многомиллиардную помощь и размещало средства в египетском ЦБ: в 2022 году сообщалось, что Саудовская Аравия разместила $5 млрд в Центральном банке Египта. Эр-Рияд также обеспечивал Каир поставками энергоносителей — так, в 2016 году Саудовская Аравия и Египет заключили 23-миллиардное соглашение, по которому компания Saudi Aramco в течение пяти лет ежемесячно поставляла Каиру 700 тысяч тонн нефтепродуктов в кредит под льготный процент.

На прошлой неделе министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти и глава египетской разведки Хасан Рашад посетили Эр-Рияд, чтобы передать наследному принцу Мухаммеду бин Салману послание от ас-Сиси. После встречи Абдельатти заявил, что Каир выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. Он также сообщил, что вопрос присоединения Египта к пакту о взаимной обороне Саудовской Аравии, Пакистана и Турции остается на серьезном рассмотрении.