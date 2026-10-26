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Египет окажет военную помощь Саудовской Аравии на фоне участившихся атак хуситов

The Insider
Принц Мухаммед бин Салман и президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Фото: пресс-служба королевского двора Саудовской Аравии

Принц Мухаммед бин Салман и президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Фото: пресс-служба королевского двора Саудовской Аравии

Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии для защиты от атак йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на египетских парламентариев и местные СМИ. Это решение может напрямую вовлечь Каир в расширяющийся региональный конфликт, отмечает агентство. Пока не сообщается, какую именно военную помощь Египет готов предоставить Саудовской Аравии и направит ли он туда войска.

Неделей ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к парламенту с просьбой разрешить военную поддержку Саудовской Аравии, если Эр-Рияд запросит помощь. При этом ас-Сиси подчеркнул, что участие Египта будет ограничено защитой саудовской территории и границ и не предполагает наступательных операций в Йемене.

В последние недели хуситы усилили атаки на Саудовскую Аравию. Под ударами оказались международный аэропорт Эр-Рияда и объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Атаки нарушили авиасообщение и поставки нефти на экспорт. Обострение происходит на фоне войны США и Израиля против Ирана, в которую оказались вовлечены и другие страны региона.

Кроме того, действия хуситов угрожают судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе — стратегическом морском коридоре между Красным морем и Аденским заливом. Через него проходит один из маршрутов к Суэцкому каналу, который имеет ключевое значение для египетской экономики.

Египет неоднократно осуждал нападения Ирана и поддерживаемых им группировок на страны Персидского залива, но до сих пор не участвовал в текущем конфликте напрямую. В 2015 году Каир присоединился к возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая вмешалась в гражданскую войну в Йемене на стороне международно признанного правительства. Египет направил военные корабли для защиты судоходства в Красном море, пообещал авиационную поддержку и отправил около восьмисот военнослужащих. Однако их участие в наземных боевых действиях было ограниченным.

Саудовская Аравия — один из важнейших политических и финансовых партнеров Египта. При ас-Сиси королевство предоставляло Каиру многомиллиардную помощь и размещало средства в египетском ЦБ: в 2022 году сообщалось, что Саудовская Аравия разместила $5 млрд в Центральном банке Египта. Эр-Рияд также обеспечивал Каир поставками энергоносителей — так, в 2016 году Саудовская Аравия и Египет заключили 23-миллиардное соглашение, по которому компания Saudi Aramco в течение пяти лет ежемесячно поставляла Каиру 700 тысяч тонн нефтепродуктов в кредит под льготный процент.

На прошлой неделе министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти и глава египетской разведки Хасан Рашад посетили Эр-Рияд, чтобы передать наследному принцу Мухаммеду бин Салману послание от ас-Сиси. После встречи Абдельатти заявил, что Каир выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. Он также сообщил, что вопрос присоединения Египта к пакту о взаимной обороне Саудовской Аравии, Пакистана и Турции остается на серьезном рассмотрении.

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Публикация:«Египет окажет военную помощь Саудовской Аравии на фоне участившихся атак хуситов»

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