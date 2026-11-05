Томская область за десять месяцев почти исчерпала деньги на поддержку участников войны. Дефицит бюджета вырос более чем в пять раз

Власти Томской области почти полностью израсходовали средства, заложенные в бюджете на 2026 год для поддержки участников войны в Украине, и добавили на эти цели еще 1 млрд рублей, сообщает РИА «Томск». Из-за этого дефицит регионального бюджета увеличился более чем в пять раз — с 228 млн до 1,2 млрд рублей. Поправки депутаты облдумы утвердили 5 ноября сразу в двух чтениях.

Об изменениях на заседании рассказала исполняющая обязанности руководителя областного департамента финансов Юлия Фролова. Она сказала:

«На 2026 год вносятся изменения, увеличивающие расходы областного бюджета на 1 млрд рублей, в связи с тем что в настоящее время расходы, предусмотренные на поддержку участников СВО и их семей, использованы на 97%».

Дополнительные деньги, по словам Фроловой, возьмут из нецелевых остатков, которые накопились на едином счете бюджета к началу года.

Изначально проект бюджета на 2026 год составлялся бездефицитным: и доходы, и расходы закладывались в размере 109,6 млрд рублей. Однако при утверждении параметры изменились: доходы выросли до 127,2 млрд, расходы до 127,4 млрд, а дефицит составил 228 млн рублей.

После новых поправок доходная часть осталась прежней — 127,2 млрд рублей. Из них 95 млрд приходится на налоговые и неналоговые поступления, а 32,2 млрд — на безвозмездные. Расходы же выросли до 128,4 млрд рублей.

В октябре The Insider обнаружил, что власти Томской области перенаправили 787,3 млн рублей из резерва на повышение зарплат бюджетникам на выплату процентов по госдолгу региона. На 1 октября долг области составлял 59,5 млрд рублей, а задолженность перед коммерческими банками с начала года выросла более чем вдвое — с 5 млрд до 11 млрд рублей, следовало из данных регионального департамента финансов.