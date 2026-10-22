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Новости

Томская область урезала на 700 млн рублей взнос на медстрахование неработающих жителей. Половина этих денег ушла на выплаты военным

The Insider
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Правительство Томской области сократило на 700 млн рублей расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, обнаружил The Insider. Деньги департамента здравоохранения передали департаменту социальной защиты, и половина из них, 350 млн рублей, пойдет на выплаты, связанные с войной против Украины. Это следует из постановления № 246п от 21 октября.

Крупнейшая военная статья — 164 млн рублей на выплаты участникам «СВО» по областному постановлению от августа 2025 года. Еще 118,5 млн получат семьи погибших в боевых действиях военнослужащих и раненые военные в виде единовременной материальной помощи. Отдельно 67,5 млн рублей добавили на выплаты участникам войны, введенные в январе 2026 года.

Вторую половину распределили между гражданскими льготами. Ветеранам труда и военной службы на оплату жилья и коммунальных услуг выделили 242,7 млн рублей, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий — 30 млн. Еще 60,6 млн рублей пойдут на компенсацию проезда, 13,1 млн — на школьную и спортивную одежду детям из многодетных семей, 3,6 млн — на возмещение расходов на газификацию жилья.

Областные власти оформили перераспределение изменениями в сводную бюджетную роспись, а не поправками в закон о бюджете. В постановлении они сослались на федеральный закон об особенностях исполнения бюджетов в 2026 году.

Накануне The Insider выяснил, что Томская область уже направила на военные нужды около 6,77 млрд рублей, которые ей разрешили не возвращать в федеральный бюджет. Почти 1,87 млрд из них в 2025 году получили семьи погибших и раненые военные.

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Публикация:«Томская область урезала на 700 млн рублей взнос на медстрахование неработающих жителей. Половина этих денег ушла на выплаты военным»

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