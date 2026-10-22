Томская область урезала на 700 млн рублей взнос на медстрахование неработающих жителей. Половина этих денег ушла на выплаты военным

Правительство Томской области сократило на 700 млн рублей расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, обнаружил The Insider. Деньги департамента здравоохранения передали департаменту социальной защиты, и половина из них, 350 млн рублей, пойдет на выплаты, связанные с войной против Украины. Это следует из постановления № 246п от 21 октября.

Крупнейшая военная статья — 164 млн рублей на выплаты участникам «СВО» по областному постановлению от августа 2025 года. Еще 118,5 млн получат семьи погибших в боевых действиях военнослужащих и раненые военные в виде единовременной материальной помощи. Отдельно 67,5 млн рублей добавили на выплаты участникам войны, введенные в январе 2026 года.

Вторую половину распределили между гражданскими льготами. Ветеранам труда и военной службы на оплату жилья и коммунальных услуг выделили 242,7 млн рублей, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий — 30 млн. Еще 60,6 млн рублей пойдут на компенсацию проезда, 13,1 млн — на школьную и спортивную одежду детям из многодетных семей, 3,6 млн — на возмещение расходов на газификацию жилья.

Областные власти оформили перераспределение изменениями в сводную бюджетную роспись, а не поправками в закон о бюджете. В постановлении они сослались на федеральный закон об особенностях исполнения бюджетов в 2026 году.

Накануне The Insider выяснил, что Томская область уже направила на военные нужды около 6,77 млрд рублей, которые ей разрешили не возвращать в федеральный бюджет. Почти 1,87 млрд из них в 2025 году получили семьи погибших и раненые военные.